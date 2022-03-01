Türk Telekom ve Korea Telecom arasında 5G alanında işbirliği

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom ile Korea Telecom arasında işbirliğine gidildi. İşbirliği kapsamında 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı uygulama projeleri geliştirilecek.

İşbirliğine ilişkin bilgi veren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Korea Telecom ile gerçekleştirdikleri anlaşmayla hayata geçirecekleri projeleri tüketicilerle buluşturmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Türk Telekom olarak sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerini geliştirmenin sorumluluğunu da üstlendiklerini belirten Önal, “Türk Telekom olarak 5G özelinde yaptığımız çalışmalarla 5G’nin yol haritasının çizilmesine yönelik dünyada etkin rol oynuyor; IoT, yapay zekâ gibi odak alanlara yaptığımız yatırımlarla pek çok farklı platformda verimliliği artıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Başkanı Kyounglim Yun da, “5G ile hızlanan çeşitli dijital dönüşüm servislerini geliştirerek her iki ülke halkının hayatını daha teknolojik hale getirmek için çalışmalarımızı pekiştireceğiz. Bu iş birliğiyle her iki şirket, yapay zeka alanında çalışmalara hız vererek 5G, büyük veri, bulut, robot, nesnelerin interneti, V2X (araçtan her şeye), kamu düzeni, Endüstri 4.0, akıllı şehirler, akıllı ulaşım araçları, ticari telekomünikasyon, bilişim teknolojileri ve TV yayıncılığı altyapıları gibi farklı birçok alanda birlikte çalışacak.” dedi.