Türk Telekom ve Net Insight’tan kritik 5G işbirliği

Selenay YAĞCI

Türk Telekom ve Net Insight’ın 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiği teknoloji, 5G alanında çığır açacak. Senkronizasyon (eş zamanlılık) süresini bin 500 nanosaniyeden 150 ila 50 nanosaniyeye kadar indirdi. Bu teknolojiyi kullanan yayın kuruluşları futbol maç yayınlarını gecikme yaşamadan seyirciye ulaştırabilecek, finans kuruluşları önemli bilgiye herkesten önce ulaşabilecek.

Yazılımı Türkiye’de geliştirilen ve 18 ila 24 ay içinde Net Insight tesislerinde ürünleştirilecek bu teknoloji, Türkiye’de 2023 yılında 5G’ye geçişle birlikte kullanılmaya başlanacak. Türk-İsveç ortaklığıyla geliştirilen bu patentli teknolojiyle birlikte mobil operatörler, 5G’nin ihtiyaç duyduğu, yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek ve servis sürekliliğini artıracak bir zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü elde edecek.

Fikri patent Türk Telekom’da

Stockholm’de düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları söyledi: “Türk Telekom olarak yetkin mühendislerimiz, teknolojilerimiz, ürünlerimiz ve testlerimizle küresel arenada 5G’nin gelişmesinde aktif rol alıyoruz. Net Insight işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ve 5G’nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken 1500 nanosaniye keskinliğin çok altında bir değere sahip olan bu yeni ürünümüzle de başta telekomünikasyon, enerji, finans olmak üzere pek çok sektörün en önemli gereksinimlerinden olan ‘senkronizasyon’ konusuna önemli bir çözüm sunuyoruz. Bu teknolojinin fikri patenti Türk Telekom’da. Türk mühendislerimizin büyük başarısını göstererek, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğiz. Net Insight ile hayata geçirdiğimiz işbirliğiyle bu teknolojinin ürünleştirilmesini ve dünyaya ihracını gerçekleştireceğiz.”

1 milyar dolarlık pazar yaratacak

Net Insight CEO’su Crister Fritzson, Türk Telekom ile mobil operatör ağlarına uyarlanacak teknolojiler geliştirme konusunda uzun ve faydalı bir işbirliğine imza attıklarını dile getirerek, “5G’de çığır açacak bu yeni çözümümüz için küresel ölçekte 1 milyar dolarlık büyük ve önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz” diye konuştu. Yeni teknolojinin mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörler için maliyetleri düşüreceğini ve servis sürekliliğini artıracağını vurgulayan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise “Bu teknolojiyi Adana-İstanbul arasında test ettik. 1500 nanosaniyelik senkronizasyon süresi 150 ila 50 nanosaniyeye düştü. Bu, 5G’de oyunu değiştirecek bir teknoloji” değerlendirmesinde bulundu.

GPS’e bağımlılık bitecek, servis kayıpları önlenecek

Senkronizasyon çözümü, haberleşme sektöründe 5G ve ötesi teknolojilerle bu ürüne ihtiyaç duyan diğer sektörler için, GPS bağımlılığı olmadan, mevcut şebeke ekipmanlarının da değiştirilmesine gerek kalmadan, zaman ve frekans senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletiminde benzersiz bir yöntem sunuyor. Bu teknoloji sayesinde 5G’ye geçen operatörlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıpları önlenecek. Türk Telekom, bu teknolojiyi kullanan ilk operatör olmanın yanı sıra ürünün geliştirilmesi aşamasında test ortamını da sağlayacak. Net Insight ise ürünün global pazarda satışını, finans ve enerji gibi senkronizasyona ihtiyaç duyan tüm sektörlere adaptasyonunu ve satış sonrası destek faaliyetlerini yürütecek.