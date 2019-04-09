Türk Telekom ve Nokia'dan ortak 5G denemesi

09 Nisan 2019

Türk Telekom ve Nokia, Türkiye'nin "Endüstri 4.0" alanındaki ilk 5G denemesini gerçekleştirdi.

Ümraniye Teknopark'ta kurulan deneme alanındaki montaj hattı üzerindeki bir işlemi izleyip analiz etmek için kullanılan gerçek zamanlı video analitiği destekli arttırılmış gerçeklik (AR) uygulaması sayesinde, montaj hattı operatörü işlemdeki herhangi bir hata hakkında anında bilgilendirilerek olası üretim hataları gerçek zamanlı olarak önlenip düzeltildi.

Endüstri 4.0 alanındaki 5G denemelerine ilave olarak "Kamu Güvenliği" ve "Akıllı Şehirler" alanlarında da 5G denemesi gerçekleştiren Türk Telekom ve Nokia, 5G teknolojisinin yüksek veri iletme hızının mümkün kıldığı anlık görüntü aktarımını sanal gerçeklik (VR) kamera çözümleri ile birleştirdi.

5G çalışmalarına ilişkin bilgi veren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şunları kaydetti:

"Bu denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zeka teknolojileri dışında ultra düşük gecikme kabiliyeti sağlayan Multi-Access Edge Computing (Çoklu Erişimli Uç Kenar Bilişimi) teknolojisinden yararlandık. Sonuç olarak verilerin kullanılacağı uç noktaya yakın bir yerde işlenmesini sağlayarak işlemdeki gecikmeler önemli ölçüde azaltıldı. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz bu denemeler ile 5G alanındaki çalışmalarımızı farklı bir alanda göstermiş olduk"

Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Nokia Başkan Yardımcısı Mikko Lavanti de Nokia'nın şimdiden dünya genelinde 30'dan fazla ticari 5G referansı olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"Türk Telekom'la beraber gerçekleştirdiğimiz bu deneme ile 5G'yi Türkiye'de gerçeğe dönüştürme yolunda bir kez daha önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Nokia'nın eksiksiz 5G portföyü sayesinde, 5. nesil haberleşme sistemlerinin uçtan uca tüm unsurlarını sunabiliyor ve dünyanın her coğrafyasındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En yakın gelecekte Türk Telekom'un da müşterilerine ultra geniş bantlı ve düşük gecikmeli 5G hizmetlerini sunması için destek olmaktan memnuniyet duyacağız."