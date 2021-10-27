Türk Telekom, veri güvenliğini yerli ‘Dataskope' ile artıracak

Türk Telekom, yerli ve milli siber güvenlik firmalarıyla birlikte yeni teknolojiler geliştirip, kritik ürünlerin yerlileştirilmesine çalışıyor. Bu kapsamda Türk Telekom, veri güvenliği alanında söz sahibi olan siber güvenlik firması Karmasis işbirliğinde, yerli mühendislerle Dataskope (Database Activity Monitoring) ürününü geliştirdi.



Sektör liderleriyle birlikte Türk Telekom’un veri güvenliği zincirinin bir halkasında yer alacak olan Dataskope çözümü, kişisel ve kritik bilgi içeren bütün veri tabanlarında yöneticilerin ve üçüncü parti bağlantı kuran kişilerin veri tabanı üzerinde yaptığı işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak.

Şirketlerin yüzde 70’i bulutla ilgili veri ihlali yaşadı

Karmasis Profesyonel Hizmetler Direktörü Ahmet Elibol, “Araştırmalar kurumların yüzde 70’inin 2020 yılında bulutla ilgili veri ihlali yaşadığını gösteriyor. Bu süreçte güvenliği arka plana atan firmaların zarar gördükleri ve tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını gözlemliyoruz. Bu ihlallerin önüne geçmek üzere bütünsel yaklaşım sunan denetleme mekanizmamız Dataskope (Database Activity Monitoring) adlı çözümümüzle veritabanı sistemlerinde aktiviteleri izleyerek, verilerin güvenliğini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Telekom’da Veri Güvenliği ekibi Müdürü İbrahim Gelegin ise, “Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, yerli ve milli ekosisteme destek vererek ülkemizin donanım, yazılım ve lisans gibi ithalat kalemlerini azaltmayı, yerli ürün ve servis portföyümüzle kurumsal müşterilerimize hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hem yerli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisinden hareketle, yüzde yüz yerli ve milli siber güvenlik firması Karmasis ile yaptığımız iş birliği sonucunda, geliştirilme sürecine ciddi manada katkıda bulunduğumuz, veri güvenliği konusunda önemli bir ürün olan Dataskope’u ürün portföyümüze yerleştirdik. Türkiye’nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.