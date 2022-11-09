Türk Telekom, yatırım hedefini 14 milyar TL’ye çıkardı

Türk Telekom Grubu, bu yılın ilk 9 ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türk Telekom, önceki yılın ilk 9 ayına göre konsolide bazda yüzde 34,2’lik bir artışla 32 milyar 755 milyon liralık gelir elde etti.

52,8 milyona yükselen abonesiyle 2022’nin ilk 9 aylık döneminde toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kâra imza atan Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 9 ayda 13 milyar 554 milyon lira oldu.

Fiber ağ uzunluğunu 30 Eylül 2022 itibarıyla 389 bin kilometreye yükselten Türk Telekom’un fiber abone sayısı aynı dönemde 11,2 milyona ulaştı.

Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı bir önceki yıla göre yüzde 62,3'ten yüzde 75,6'ya yükseldi. Türk Telekom’un fiber hane kapsaması ise 2022’nin 3. çeyrek sonunda 31,1 milyonu buldu.

Türk Telekom, söz konusu performansıyla 2022 öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Türk Telekom, yıl sonu itibarıyla konsolide gelirlerinde yıllık artışın yüzde 37’ye, FAVÖK’ün 19 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 14 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyor.

Mobilde son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımı

Türk Telekom’un mobil abone portföyü, son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımı performansıyla eklenen 682 bin abone ile 30 Eylül 2022’de 25,3 milyona yükseldi. Faturalı ve faturasız segmentler 2022’nin üçüncü çeyreğinde sırasıyla; 322 bin ve 360 bin büyüdü. Türk Telekom’un self servis online işlemler uygulaması ‘Online İşlemler’, 2022 Eylül ayı sonu itibarıyla 64,8 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil abone sayısı da 18,7 milyon ile yeni bir zirveye ulaştı.

“Gözle görülür büyüme”

İlk dokuz aya ait rakamları değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Haziran'dan Eylül'e kadar hem iç hem de dış turizm oldukça hareketli geçti. Bu durumla desteklenen tüketici algısı bazı açılardan ikinci çeyreğe göre daha olumlu bir seyir izledi. Bunun yanı sıra olumlu sonuçlarını görmeye başladığımız aksiyonlarımızla birlikte, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında gözle görülür bir iyileşme kaydettik. Bu yılın ilk 9 ayındaki başarılı performansımız sonrası yıl sonu öngörümüzü de bir kez daha yukarı yönlü revize ettik. Yılın ilk 9 ayı itibariyle 7 milyar 83 milyon TL’lik yatırım yapmış durumdayız. Türk Telekom abone sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, daha büyük katkı mobilden gelmek üzere, hem sabit genişbant hem de mobildeki sağlıklı abone kazanımları üzerine toplamda 609 bin net abone artışı ile 52,8 milyona ulaştı. Son 12 ayda net abone kazanımı 1,4 milyon oldu. Gelir büyümesindeki çeyreksel artış eğilimi, fiyat revizyonlarının birikimli etkisi ve mevcut müşteri bazında süregelen sözleşme yenileme faaliyetlerinin tesiriyle üçüncü çeyrekte de devam etti. Yılın geri kalanında da güçlü bir gelir trendi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz”

Türkiye’yi teknoloji yarışında ileri taşımak için girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Önal, “Girişimciliği yükselen bir değer olarak görüyor ve özenle sahipleniyoruz. Kısa zaman önce TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu hayata geçirdik. Yerli ve yabancı yatırımcıların katılımını amaçladığımız bu fonun, Türk Telekom’un da stratejik desteği ile yatırımcılarına finansal getiri sağlamasını hedefliyoruz. TT Ventures olarak şu ana kadar 13 şirkete yatırım yaptık. Girişimcilere ve yatırımcılara değer katacak TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve esnek yatırım modelleri sayesinde daha çok girişime yatırım yapma imkanına sahip olacağız. Hedefimiz, Türkiye’den yeni ‘unicorn’lar ve dünya markaları çıkarmak.” diye konuştu.



Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak gördüklerini kaydeden Önal, devamında şunları söyledi: “Grup şirketimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia ile birlikte dünya için teknoloji üretiyoruz. 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak teknoloji üretimi ve geliştirmelerimizi küresel çapta yaptığımız iş birliklerimizle sürdürüyoruz. Open RAN konusunda yaptığımız geliştirmeler, deneme ve ürünleştirme çalışmaları ile yerli ve yabancı ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda, bulut tabanlı kablosuz ağlar ile akıllı RAN mimarisi konusunda lider şirketlerden biri olan Parallel Wireless ile Open RAN çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere anlaştık. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA)’nın desteği de, bu projenin küresel anlamda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu çalışmanın önemli bir adımı olarak, Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan, Netsia ve Juniper iş birliğiyle ürünleştirilen RIC teknolojisini de kullanmış olacağız.”