Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM'i kullanımına sundu

Yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Türk Telekom, tamamen yerli eSIM teknolojisini bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kullanımına sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre eSIM, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek. eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM’i tercih edebilecekler.

“Türkiye, yerli eSIM’de dünyada 4 ülkeden biri”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde 100 yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hale getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek.” dedi.