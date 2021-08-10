Türk Telekom, yılın ilk yarısında 2,63 milyar liralık net kâr elde etti

Türk Telekom ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Yılın ilk altı ayında 2 milyar 628 milyon TL net kar rakamı açıklayan Türk Telekom'un konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 17,4 artarken faaliyet gelirleri, bu çeyrek bir önceki yıla göre yüzde 19 yükseldi. FAVÖK, yıllık yüzde 24,3 artışla 4 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin ikinci çeyrek rakamlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021 yılı öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyon daha gerektirdi" dedi.

Önal'ın 2021 ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yorumları şu şekilde:

"Pandemi etkisi altındaki beşinci çeyreği geride bıraktık ve bugün ülkemizde, elbette tedbiri elden bırakmadan, normalleşen bir ortamın tadını çıkarıyoruz. Türkiye aşılama sürecindeki ivmelenme ve yeni virüs vaka sayılarındaki önemli düşüşle birlikte 1 Temmuz itibarıyla pandemiye yönelik tüm tedbirleri kaldırdı. Bir daha pandemi önlemlerine geri dönüş olmamasını ve tüm dünyanın bu son derece yıkıcı felaketi geride bırakmış olmasını umuyoruz.

Pandemi döneminin tamamı güçlüklerle doluydu ancak ikinci çeyreğin benzersiz bir şekilde zorlayıcı olduğunu vurgulamakta fayda var. Pandemi koşullarıyla her zamankinden daha yavaş bir ay haline gelen Ramazan bu çeyrekte yaşandı. Ayrıca, Mayıs ayında uygulanan 17 günlük tam kapanma ile COVID-19 salgınının başladığı günden bu yana Türkiye'de uygulanan en sıkı pandemi önlemlerini gördük. Son olarak, Haziran ortasından itibaren tedbirlerde kısmi gevşemeye tanık olduk. Bu koşullar altında gözlemlediğimiz sıklıkla değişen müşteri davranışları ve iş ortamlarına hızlı ve çevik bir şekilde uyum sağladık.

Sağlam geçmişimiz, en üst kalitedeki şebekemiz ve pandemi boyunca deneyimlediğimiz son derece dik ve ödüllendirici öğrenme eğrimiz sayesinde, Türkiye genelindeki müşterilerimize sınıfının en iyisi telekom hizmetlerini sağlarken paydaşlarımıza tatmin edici finansal ve operasyonel performans sunmayı başardık. Hızlı dijital dönüşüm, stratejik yatırımlar ve birinci sınıf müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor. Bir yandan günümüzün taleplerini yakalarken, bir yandan da üstün hizmetlerin hızla karşılanmasına odaklanıyor ve buna göre ilerliyoruz.

Güçlü performans tüm iş kollarında devam ederek…

Şirketimiz bir kez daha etkileyici finansal ve operasyonel sonuçlar elde etti. Konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 17,4 arttı. Faaliyet gelirleri, bu çeyrek bir önceki yıla göre yüzde 19,0 yükselerek yılın ilk yarısında yüzde 19,5 artışı garantiledi ve 2021 yılı için revize ettiğimiz yüzde 17 hedefine ulaşma konusundaki güvenimizi artırdı. Sabit genişbant segmenti yüzde 30,2'lik artışla cirosundaki güçlü büyüme hızını korurken, mobil gelirler yüzde 17,1'lik büyüme ile şirket-içi hedeflerimizi aştı.

Kurumsal data gelirleri, yüzde 12,7'lik sağlam bir büyüme kaydetti. Son olarak, uluslararası segment yüzde 39,5 yükseldi.

FAVÖK marjı beklentilerle uyumlu olarak, çeyreklik bazda 100 baz puan düşerken yıllık bazda 270 baz puan artarak yüzde 49,2 oldu. Konsolide FAVÖK, yıllık yüzde 24,3 artışla 4 milyar TL’ye ulaştı. Yıllık artış, temel olarak, yüksek marjlı sabit genişbant iş kolunun toplam gelirlere katkısıyla ve mobil iş kolunda iyileşen karlılıkla desteklenirken, son çeyrekteki daralma büyük ölçüde baz etkisi ve kademeli olarak normalleşen faaliyet gideri bazının bir sonucuydu.



Yıllık karşılaştırmada, COVID-19'un belirli faaliyet gideri kalemleri üzerindeki olumlu etkisi destekleyici bir faktör olmaya devam etti. Net kar, döviz kurlarında devam eden artışa rağmen yıllık bazda yüzde 29,8 artarak 1,3 milyar TL'ye ulaştı. Yüksek faiz oranları ve lirada devam eden yüksek volatilite döneminde bazı korunma (hedging)sözleşmelerimizin tadili nedeniyle, çeyrek bazda daha yüksek net finansal gider kaydettik. Yine de faaliyet karında gördüğümüz güçlü yıllık büyüme, 2020'nin sonundan bu yana uyguladığımız etkin kur riski yönetimi politikamız sayesinde tümüyle net karımıza yansıdı.



2Ç’21 itibarıyla 38 milyon USD uzun döviz pozisyonu kaydederken, Net Borç/FAVÖK oranımız iyileşerek 1,08x'e geldi. Dönem içinde yatırım harcamalarımız 1,4 milyar TL oldu.

2021 yılı öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyon daha gerektirdi

İkinci çeyrekte beklentimiz üzerinde gerçekleşen gelir artışı ve FAVÖK’e en büyük katkı mobil iş kolundan geldi. Diğer iş kolları da 2021 öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerektirir şekilde genel olarak daha iyi bir performans gösterdi. Yeni öngörümüze göre, operasyonel gelirlerin yıllık yüzde 17 (önceki yüzde 16) büyümesini, FAVÖK'ün 15,8 milyar TL (önceki 15,4 milyar TL) ve Capex’in 8,5 milyar TL (önceki 8 milyar TL) olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. FAVÖK'teki artış, iyileşen ciro ve faaliyet gideri görünümünden kaynaklanmaktadır.

Revize edilmiş yatırım harcaması rakamı ise döviz kuru etkisinin yanı sıra, telekomünikasyon hizmetlerine olan sürekli güçlü talebe yanıt olarak ek mobil ve sabit genişbant yatırımlarına yönelik irademizi yansıtmaktadır. Yatırımlarımız sabit/mobil şebekelerimizi genişletmeye ve geliştirmeye, kapasite artırımlarına, dijital gündemimize, veri merkezleri ve 5G geçişine odaklanmaya ve önümüzdeki yıllarda büyümemizi desteklemeye devam edecektir.

Yüksek hızlı paketlere olan talep güçlü kalmaya devam ediyor

Sabit genişbant, yıllık yüzde 30,2'lik büyümesiyle, bir kez daha konsolide gelir büyümesine en büyük katkıyı yapan iş kolu oldu. Beklentilerimiz doğrultusunda, pandeminin baz etkisiyle gelir artışı çeyreklik bazda yavaşladı. İkinci yarıda daha yüksek hissedilecek olan baz etkisiyle öngörümüz yılın geri kalanı için benzer bir eğilim içeriyor.

Genişbant tarafında normalleşmiş talebe ve şimdiye kadar uygulanan en katı kısıtlama tedbirlerine rağmen, 2. çeyrekte eklediğimiz 199 bin net artışla abone tabanımızı 13,8 milyona çıkardık. Çevrimiçi kanallardan yapılan satışlar kısıtlamadan olumlu etkilenirken, yüz yüze kanallar baskıyı hissetti. Yine de yenilikçi ve kişiye özel hazırlanmış tekliflerimiz, yazlık bölgelerden gelen artan talep ve dikkatle yönettiğimiz abone kaybı (churn), bizi çeyrek bazda net artış hedefimizin önüne geçirdi.

Öte yandan, yıllık ARPU büyümesi, geçen yılın en yüksek artışı olan yüzde 14,4 üzerine yüzde 14,0 büyüyerek çeyreklik bazda yatay seyretti. Yılın başındaki fiyat düzenlemeleri ve daha da önemlisi, upsell performansındaki süregelen güçlü görünüm, 2Ç’21'de kuvvetli ARPU yaratılmasının ana itici gücü oldu.

Daha yüksek hızlı paketlere olan talep, sabit genişbant tarafında satış ve pazarlama faaliyetlerini yöneten ana unsur olmaya devam etti.



Upsell performansı, toplam rakamın yüzde 89’unu yüksek hızlı tarifelere geçişlerin oluşturması ile yüksek seyrini ikinci çeyrekte de sürdürdü.

Ocak ayında yeni giriş seviyesi paketimizi 12Mbps'dan 16Mbps’e çıkarmamız ve portföyümüze 35Mbps'lik paketi yeniden eklememiz hem ARPU'yu hem de ARPA'yı destekleyen güçlü araçlar olarak hizmet etmeye devam etti. 24Mbps ve üzeri paketler bu çeyrekte yeni müşteri kazanımlarının yüzde 46’sını7 oluşturdu ve geçen çeyrekte yüzde 44 olarak kaydettiğimiz rakamın üzerine çıktı. Sonuç olarak, ARPA'mız yıllık bazda yüzde 17'ye yakın büyüdü.

Müşterileri daha hızlı paketlere geçirmek için yaptığımız yatırım ve pazarlama faaliyetlerimiz şu ana kadar son derece olumlu sonuçlar verdi. Bu güvence ile bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki dönemlerde de Türkiye'nin ortalama internet hızını yükseltme yönündeki kararlılığımızı koruyacağız.

Ülkenin fiberleşmesi için istikrarlı şekilde çalışıyoruz

Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu alandaki misyonumuzu ciddiye alıyor ülke genelinde varlığımızı ve hizmet kalitemizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. 2. çeyrek itibarıyla 81 ildeki fiber ağımız 345 bin km (2Ç’20 itibarıyla 314 bin km ve 2020 sonu itibarıyla 331 bin km) uzunluğuna ulaştı. Toplam fiber abone sayısı 8,1 milyona ulaşarak, 2019 yıl sonunda yüzde 37,1 olan fiber abonelerimizin portföyümüzdeki payını yüzde 58,5'e çıkardı.

Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamız ile ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'de 5G teknolojisine geçişe öncülük etme arzumuzu korurken, fiber yatırımlarımızı da bunun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.

Mobil performansta ivmelenme

Salgının mobil iş kolu üzerindeki etkisi, çeyrek boyunca uzun bir Ramazan tatiline ek olarak değişen gevşeme ve sıkılaştırma kararlarıyla dalgalı seyretti. Pazar dinamiklerindeki en görünür değişiklik, fiyat paritelerinin kısmi olarak yeniden dengelenmesini sağlayacak şekilde rekabetçi ortamın çeyrek bazda nispeten rasyonelleşmesi oldu. Diğer yandan MNP (Mobil Numara Taşıma) pazarı ise katı kısıtlamalar ve uluslararası uçuşların yeniden başlamasındaki gecikmeler nedeniyle ilk çeyreğe göre fazla bir farklılık göstermedi.



Yine de artan hareketliliğin olumlu etkisini Haziran ortasından itibaren hissetmeye başladık. Bu nedenle, mobil sektörün Temmuz itibarıyla başlayan tam normalleşmenin olumlu etkilerini yaşamaya devam edeceğine dair görüşümüzü koruyoruz.

2Ç’20’de yüzde 58 olan müşterilerimiz arasında LTE abonelerinin payı 2Ç’21'de yüzde 62'ye yükseldi. LTE kullanıcısı başına ortalama mobil data kullanımı, Ramazan tatili, Haziran ortasında tedbirlerin gevşetilmesi ve mobil abone tabanımızdaki değişimlerin etkisi ile yıllık bazda yüzde 12 ve çeyrek bazda yüzde 7 büyüyerek 9,5GB ile çeyrek bazdaki zirvesine ulaştı.

2Ç’21'de faturalı bazdaki 199 binlik artışın desteğiyle 67 bin abone ekledik. Yüksek değer üreten müşteri ve faturalıya geçiş (postpaidisation) odağımız ile faturasız segmentte daralma devam etti ve 132 bin net abone kaybı gördük. ARPU, 2Ç’11'den bu yana kaydettiği en yüksek çeyrek rakamı ile yıllık yüzde 14,8 artışa ulaştı ve mobil gelirlerimizi daha da büyütme yönündeki motivasyonumuzu ortaya koydu.



Bu dönemde faturalı ve faturasız ARPU sırasıyla yüzde 9,5 ve yüzde 20,2 arttı. Bunun sonucu olarak, yıllık yüzde 17,1'lik artışla mobil gelirlerdeki büyüme, arka arkaya 5. çeyrekte de yukarı yönlü trendini korudu.

Abone gelişimi bizim beklentilerimizle uyumluyken, ARPU’daki iyileşme beklentilerimizin de ötesinde oldu. Güçlü ARPU büyümesi, değişen abone karması (mix), devam eden fiyatlandırma aksiyonları, yenilikçi teklifler ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle sağlandı. Devam eden faturalı ödemeye geçiş (postpaidisation) uygulamamıza artık premium segmente geçiş (premiumisation) eşlik ediyor. Ayrıca, daha verimli bir portföy oluşturmak için faturasız paketlerin sayısını stratejik olarak azaltıyoruz. Bu uygulama ile operasyonel verimliliğimizi geliştirmeyi ve faturasız ARPU büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz.

Mobilde odaklı büyüme stratejisi Prime tabanını güçlendiriyor

Mobilde, bir süredir yüksek değer yaratmaya odaklanıyoruz. Güçlü bir pazar payı ve son birkaç yılda kapsama, şebeke kalitesi ve müşteri deneyimi gibi alanlarda elde edilen büyük kazanımlar bu stratejinin uygulanabilirliğinin temelini oluşturdu. Premium segment ürünümüz Prime, gelir maksimizasyonuna yönelik eylem planımızda en güçlü araçlardan biri olduğunu kanıtladı. Daha yüksek değer üreten müşteri kazanımı ve upsell odağımız, göz alıcı sonuçlar ortaya koymaktadır.

Ayrıca, müşterilerimize özel planlar oluşturmak için ayrıntılı bir veri analitiği aracı kullanmamız çok daha iyi bir upsell performansı gerçekleştirmemize ve Prime tabanımızı güçlendirmede başarılı olmamıza yardımcı oluyor. İkinci çeyrek itibarıyla, Prime portföyümüz 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak 4 milyon aboneye ulaştı.



Büyüme 2Ç’21'de yıllık bazda yüzde 65 oldu. Prime, son 12 ay içerisinde, faturalı segmentte yeni müşteri kazanımlarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu. Ayrıca, Prime dışı bazdan Prime'a taşıdığımız abone sayımız da aynı dönemde sürekli artış trendinde olup, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 73 büyüme göstermiştir.

Sonuç olarak, Prime abonelerimiz 2Ç’21 itibarıyla toplam faturalı tabanımızın yüzde 26,5'ine ulaştı. Prime ARPU, Prime dışı ARPU’nun 1,810 katı civarında olduğu için, Prime, mobil iş kolundaki genel ARPU büyümesine önemli katkısağlamaktadır. Son zamanlarda premium abone tabanını

Faturalı Prime ARPU/ Faturalı Non-Prime ARPU büyütmede muazzam ilerleme kaydettik yine de hala nispeten düşük bir baz üzerinde oturuyoruz ve bu da bize önümüzdeki dönemlerde daha fazla gelişme alanı yaratmaktadır.

Türk Telekom'un Fintek alanındaki iddialı hamlesi: Pokus

Fintek iş kolumuzdaki önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. TTÖdeme kapsamındaki mobil ödeme ve fatura ödeme hizmetlerimize, Türk Telekom'un yeni geliştirdiği e-cüzdan uygulaması ve ön ödemeli kartı Pokus'u ekledik. Pokus, dünya genelinde 7/24 finansal hizmetler sağlayan entegre bir dijital ödeme sistemidir.



Kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanıcıların finansallarını tek bir noktadan yönetmelerini sağlar. Kullanılan operatörden bağımsız olarak herkesin kullanımına açıktır.

Pokus, kullanıcıların birden fazla işlemi saniyeler içinde gerçekleştirebilecekleri entegre ve güvenli bir dijital platform oluşturarak kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için özenle tasarlanmıştır. Ayrıca temassız ödeme sistemi aracılığıyla bankacılık operatörlerine erişimi olan ön ödemeli bir kart da sunar. Pokus ön ödemeli kart ile müşteriler, yurt içi ve yurt dışı Mastercard üye işyerlerinde herhangi bir abonelik ücreti ödemeden yükledikleri tutarı harcama, online ve offline alışveriş yapma imkanına sahip olurlar.

Türkiye'de teknoloji ve dijitalleşmeye katılım hızla artıyor ve dijital ödeme sistemleri çağa uygun yenilikler ve güncellemeler gerektiren bir alan olarak öne çıkıyor. Pokus, gelecek taleplere ayak uydurmak için sürekli yenilenen ve geliştirilen bir platform olacaktır. Türk Telekom'un yüksek teknoloji çözümlerindeki ve müşteri deneyimindeki uzmanlığı sayesinde Pokus'un sektörde sağlam bir yerinin olacağına inanıyoruz. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 yurt içi ve yurt dışı para transferi, fatura ödeme, online alışveriş, temassız ödeme, harcabölüş ve daha pek çok benzersiz özelliği ile rakiplerinden farklılaşacaktır. Türk Telekom'un geniş abone tabanı ve etkin satış kanalları ile birleşen bu üstün ürün, Türkiye Fintek pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer alma hedefimizi güçlendiriyor.

Sadece temel telekom hizmetlerimizle değil, dijital uygulamalar dünyasında da Türkiye’deki her tüketicinin günlük yaşamının bir parçası olmayı hedefliyoruz. Pokus'un Fintek işimiz için önemli bir dönüm noktası ve Türk Telekom ekosisteminde çok amaçlı bir etkinleştirme aracı olacağına inanıyoruz. Nihai hedefimiz, Pokus'u kendi liginde yaygın olarak kullanılan bir uygulama ve kalıcı bir marka haline getirmektir.

5G hazırlıklarını hızlandırıyoruz

Türk Telekom olarak ülkemizde 5G kurulumunun ön saflarında yer almayı taahhüt ediyoruz. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalarda, ihaleler için 2022 ve ticari kullanıma başlanması için 2023 yılına işaret edildi. Ülke çapındaki fiber altyapımız bu geçişsüreci boyunca konumumuzu güçlendirecek bu nedenle, fiberleşmeye yönelik yatırımlarımız durmaksızın Türk Telekom Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (TTÖHAŞ) sürecek. Önceliğimiz, Türkiye'nin 5G alanında önde gelen ülkelerden biri olmasına destek olmaktır.

İkinci çeyrekte önemli 5G gelişmelerine odaklandık. Türk Telekom ve iştiraki Argela, uluslararası bir Clear5G projesini tamamladı. Bu proje ile Türk Telekom, projeye dahil olan fabrikalara 5G üzerinden düşük gecikmeli veri iletimi, üst düzey gizlilik ve erişilebilirlik sağlayabildi.

Türk Telekom ve Ericsson, şirketimizin 5G'ye geçiş yol haritasını daha da ileriye taşımak için iş birliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom, hem fiber dönüşümünü hem de teknolojik çözümlerin entegrasyon döngülerini destekleyecek BT süreçlerini optimize etmek için Ericsson

Dinamik Aktivasyon platformunu kullanacak.

Ayrıca Türk Telekom, Nokia ve Arçelik, Arçelik'in Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz şebekesini devreye alması için güçlerini birleştirdi. İmzalanan anlaşma kapsamında, Nokia'nın özel kablosuz ağı, Arçelik'in üretim video analitiği, iç mekân konumlandırma ve gelişmiş Otomatik Yönlendirmeli Araç (AGV) performansını destekleyecek. Buna ek olarak, Nokia ve Türk Telekom, Türkiye'deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını kuracak. Büyük bir dijital dönüşüm sürecinde öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje, stratejik alanlarda rol alan bir teknoloji hizmetleri ve çözüm sağlayıcısı olarak, ufkumuzu genişletmemizi sağlayacak bir kilometre taşı olacak.

Dijital yeteneklerimizi daha da çeşitlendiriyoruz

Dijitalleşme, bireylerden şirketlere, hükümetlerden kamu ve özel kuruluşlara kadar hepimiz için neredeyse zorunlu ve ortak bir yol haline geldi. Türk Telekom olarak, bu hızlı dijitalleşme çağında iç süreçlerimizi ve metodolojilerimizi uyumlu hale getirmekle yükümlüyüz. Aynı zamanda bireysel ve kurumsal müşterilerimize teknoloji, ürün ve hizmet tekliflerimizi yeniliyoruz.

Çeşitli alanlarda artan ve hızla gelişen ihtiyaçlar karşısında bireysel ve kurumsal segmentlerde dijital çözümlerimizi daha da çeşitlendiriyoruz. Fintek ayak izimizi genişletmek ve KOBİ'lerin uçtan uca dijital dönüşümüne yardımcı olmak bizim için iki önemli önceliktir. Türkiye'deki kamu ve özel kuruluşların dijital evrimini desteklemek için yenilikçi bulut tabanlı hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Müşterilerimizi merkeze alıyor ve yaşam döngülerinde dokunduğumuz her alanda deneyimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Yeni oluşan ihtiyaçlara cevap vermek ve modern tasarım trendlerini yakalamak için online satış kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Rekabet gücümüzü korumak için çok çeşitli tekliflerle sade ve kullanıcı dostu platformları tercih ediyoruz.

Kişiselleştirilmiş teklifler sunduğumuz self servis online işlemler uygulamamız “Online İşlemler” piyasaya çıktığı günden bu yana 51,5 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil kullanıcı sayısı 2Ç’21'de 16,4 milyon oldu. Online kanallar üzerinden yapılan TL yüklemeleri ve fatura ödemeleri, 2Ç’20'ye kıyasla yıllık bazda yüzde 40 arttı. Bankalar dahil olmak üzere dijital kanallardan yapılan tahsilatların bireysel segmentteki payı 2Ç’21'de yüzde 80'e yükseldi bu rakam yıllık bazda 1, çeyrek bazda ise 3 puan artışa işaret ediyor.

Hedefimiz değer yaratma ve sürdürülebilir büyüme

“Şirketimiz hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüm yaşıyor. Çalkantılı zamanlarda sakin ve güçlü durduk, deneyimler biriktirdik ve yeteneklerimizi artırdık. Yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle, müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız ve çevikliğimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

Türkiye'nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, nihayetinde değer yaratmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor. Stratejilerimiz akılcı ve yol haritamız net.

Refah ve daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve 5G geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz. Verimlilik, risk yönetimi, finansal zindelik ve müşteri deneyimi odağımız, uygulamalarımızın vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ediyor.

Pandemi sonrası dünyanın getirecekleri için gerçekten heyecanlıyım ve tüm Türk Telekom ailesiyle birlikte yapacağımız yeni atılımları sabırsızlıkla bekliyorum.”"