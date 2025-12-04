Türk Telekom'a anlamlı ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kültür ve sanattan eğitime, sosyal hayattan gönüllülük projelerine kadar erişilebilirlik odaklı çözümler sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması kapsamında Dijital Erişilebilirlik kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'e verildi.

"Pek çok alanda engelleri azaltmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda attıkları adımlarla, bilgiye erişimi kolaylaştıran çözümlerden kültürel hayata katılımı artıran uygulamalara kadar pek çok alanda engelleri azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Şahin, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çıktıkları yolda, "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda Türk Telekom olarak 'Dijital Ürünler' kategorisinde erişilebilirlik ödülünü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimleriyle teslim almak, hem kurumumuz hem de sürdürülebilir dijital dönüşüm vizyonumuz adına büyük bir onurdur. Türk Telekom olarak, teknolojinin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyor, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Engelsiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna öncülük eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu gaye için canla başla değer üreten tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kapsayıcı ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."