Türk Telekom'a dünya birinciliği ödülü

16 Ekim 2017

Türk Telekom mühendisleri tarafından geliştirilen mobil ses ve data trafiğini yöneten, cihaz konfigürasyonlarının otomatize edilerek daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan CommiTT uygulaması, ICMG tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri Mimarisi Mükemmeliyet Ödülleri 2017’de (Architecture Excellence Award 2017) "Müşteri Odaklı İş Modelleri" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Söz konusu organizasyon kapsamında CommiTT uygulamasıyla Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, "İş Dünyasının En İyi Bilişim Üst Yöneticileri (CIO)" listesine girerken, proje mühendisleri ise "Baş Mimarlar 2017" listesine girerek ödül aldı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sağladığı otomasyon ve şebekedeki tüm servisleri kapsayan sektördeki tek uygulama olması sebebiyle CommiTT, mobil şebeke yönetiminde sektörde bir ilk. Aldığımız bu ödülle de uygulamanın sağladığı faydaları uluslararası alanda da tescillemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

CommiTT uygulaması, mobil ses ve data trafiğini yöneten cihaz konfigürasyonlarının manuel olarak yapılması yerine otomatize edilerek daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Türk Telekom mühendisleri tarafından geliştirilen CommiTT uygulamasıyla konfigürasyon sonrası kontrollerin yapılması ile birlikte bir cihazın devreye alınması sadece 6 dakika sürüyor.

Kaynak: AA