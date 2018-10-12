Türk Telekom'a soruşturma

12 Ekim 2018

ANKARA (DÜNYA) – Rekabet Kurulu, Türk Telekom için “hakim durumun kötüye kullanılması” (Rekabet Kanunu Madde 6) kapsamında soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yapılan açıklamada, “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.09.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-33/545-M sayı ile karar verdi” denildi.

Kiralık devre hizmetlerinde, Telekom altyapısı kullanılarak veri transferi imkanı sağlanıyor. Rekabet Kanunu 6. Maddesinde, “Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır” hükmü bulunuyor.

Kaynak: Reuters