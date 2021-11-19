Türk Telekom’daki 30’u aşkın iş süreci, Unite’ın yönetimindeki dijital robotlara emanet

Dijital iş gücü çözümleri şirketi Unite, Türk Telekom ile yaptığı işbirliğiyle Türkiye’nin en büyük dijital dönüşüm operasyonlarından birine imza attı.

Unite, Türk Telekom için Türkiye'nin en büyük Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Prosess Automation - RPA) sistemlerinden birini kurarak yönetmeye başladı.

Yaklaşık bir ay gibi çok kısa bir sürede gerçekleşen değişim operasyonuyla, Türk Telekom'un pazarlama ve müşteri deneyimine ilişkin 30’u aşkın sürecinde iş gücü robotları devreye alındı.

Yüzde 25 oranında verimlilik elde edildi

BPO günümüzde pek çok şirket tarafından farklı alanlarda verimliliği artıran bir model olarak tercih ediliyor. BPO, Unite’ın ve global çözüm ortağı UiPath’in dijital iş gücü operasyonlarının da ana zeminini oluşturuyor. Türkiye’de “İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı” (Business Process Outsourcing – BPO) modelinin yanı sıra robotik süreç otomasyonunu en çok kullanan şirketlerin başında gelen Türk Telekom, kısa bir süre önce Unite’ın Dijital BPO hizmetlerini tercih etti.

Böylece Türk Telekom’un kurumsal ve bireysel müşterilerine yönelik pazarlama zekâsı ve müşteri deneyimi optimizasyonunda, Türkiye’nin en büyük dönüşüm operasyonlarından biri, sadece bir ay gibi çok kısa bir sürede hayata geçirildi. Unite’ın “Mükemmellik Merkezi” bakış açısı sayesinde Türk Telekom, teknolojik dönüşümden ek maliyetlere katlanmadan, kullandıkça öde (Robotic As a Service - RaaS) modeliyle yararlanmaya başladı.

Değişimle Türk Telekom bünyesindeki hacimli, kurallı ve tekrarlı işlemler için dijital iş gücü (robot takımı) oluşturularak, ayda yaklaşık 265 bin dakikalık iş potansiyeli ile daha önce kullanılan çözüme göre yüzde 25 verimlilik elde edildi.

Unite'ın Dijital BPO hizmetleri, pazarlama, müşteri hizmetleri, satış, İK ve finansal alanlarda süreç geliştirme, onboarding, hata ve istisna yönetimi, değişiklik ve altyapı lisanslarını da içeren uçtan uca ihtiyaç duyulan tüm operasyonu içeriyor. Dijital BPO hizmetinde süreçlerin dinamikliği nedeniyle ihtiyaç duyulan robot sayısı ve görevlendirmeler tümüyle Unite’ın sorumluluğunda gerçekleşiyor.

Unite aynı zamanda, robotik süreç otomasyonu alanında dünyanın en büyük platformlarından biri olan UiPath'in Türkiye'deki önde gelen iş ortaklarından biri olarak hizmet veriyor.

“Benzersiz RaaS sistemi şirketlere esneklik tanıyor”

Unite CEO'su Malkoç Sualp, "Robotik teknolojiler, iş yapış şekillerini değiştirerek maliyet avantajı getirirken, mevcut personele de farklı işlere daha fazla odaklanma olanağı sağlıyor. Bugün pek çok büyük şirketin yanı sıra, iş hacmi belli bir aşamaya gelmiş, kurallı ve tekrarlayan işlemlerle uğraşan girişim ve KOBİ'lerin iş akışlarında da dönüşümler gerçekleştirerek, verimliliklerinin artmasına katkı sunuyoruz. Benzersiz RaaS platformumuz sayesinde, müşterilerimiz ek yazılım ve lisans satın alma gibi maliyetlere katlanmadan, dakika bazlı olarak sistemimizi kullandıkça ödeme yapıyor. "Kullandıkça Öde" sistemi, şirket olarak rakiplerimizden ayrıştığımız önemli ve esneklik sağlayan bir hizmetimiz. Çünkü istediğiniz zaman kullanmayı bırakabiliyorsunuz.” dedi.

Platform geçişi, Avrupa’da örnek gösterildi

UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ise, şunları söyledi: “Bu boyutta bir RPA platform değişikliğine cesaret edip, rekor bir zamanda bu geçişi başarı ile tamamladıkları için Türk Telekom ve Unite ekiplerini gönülden kutluyorum. Bu platform geçişi sadece Türkiye’de değil içinde bulunduğumuz UiPath Avrupa organizasyonu içinde de dikkat çekti ve diğer ülkelere örnek gösterildi. Türk Telekom ile beraber Türkiye’deki 250’yi aşkın müşterimizde kullanılan otomasyon platformumuzla, müşterilerimize daha fazla değer katmak için iş ortaklarımızla birlikte büyük bir şevkle çalışmaya devam ediyoruz.”