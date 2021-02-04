Türk Telekom'dan 12 yılın kâr ve büyüme rekoru

Tüm dünyada etkisini sürdüren COVID-19 pandemisiyle geçen 2020 yılında Türk Telekom Grubu, halka arzdan bu yana olan dönemin rekorunu kırdı. 2020’de 28,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yüzde 20’lik artış ile son 12 yılın en yüksek büyümesini gerçekleştirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı.

Son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 3,2 milyar TL net kârla 2020'yi kapattıklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2020'de iki kez yukarı yönlü revize ettiğimiz yıl sonu hedeflerimizi aşan bir performansa ulaştık" dedi.

Yatırım harcamaları geçen yıla göre yüzde 36 artışla 6,7 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom, 2021 yılında 7,7 milyar TL'lik yatırım öngörüyor. "Büyük kısmı pandemi etkisinde ve olağanüstü koşullarda geçen 2020 yılında pusulamız insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu" diyen Ümit Önal sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.”

"5G'ye hazırız”

Yıl boyunca güçlü nakit akışı sağlamaya ve borçluluk oranlarını düşürmeye odaklandıklarını söyleyen Önal, "Önceden beri attığımız istikrarlı adımlarla, yabancı para net kısa pozisyonumuzu yılın son çeyreğinde uzun döviz pozisyonuna çevirmeyi başardık” dedi. 5G ve sonrasındaki yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümünde liderliğimizi sürdürürken 5G teknolojilerine ve 5G’nin yapıtaşı fibere yatırımlarımızla, bu alandaki lider pozisyonumuzla 5G’ye hazırız. Bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyor, 5G, yapay zekâ, IoT ve yeni nesil şehirler gibi üstün teknolojilerle ülkemizin yarınlarını şekillendiriyoruz” diye konuştu.

Önal, “2020’de iştiraklerimiz de gruba katkılarını net biçimde ortaya koydu. Grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI’ın grup dışı gelirleri toplamı, 2020’de yıllık yüzde 56 büyüme kaydetti. İştiraklerimizin Türkiye için ‘değer üreten’ ve bu değerin karşılığını ülke ekonomisine yansıtan bir noktaya gelmesi bizleri gururlandırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Temettü genel kurul onayına sunulacak

Önal, “Hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şirketimizin sağlam finansal duruşuna güveniyoruz. Bunun bir göstergesi olarak Yönetim Kurulumuz, 2020'de uygulanan geçici temettü kısıtlaması nedeniyle dağıtılamayan ve 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ine tekabül eden 601 milyon TL’nin geçmiş dönem kârlarından dağıtılması teklifinin ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verdi. Böylelikle, hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

2020’de iki kere yukarı yönlü revize ettikleri yılsonu hedeflerini aştıklarını vurgulayan Önal, "2021’de yine sabit genişbantın kendini göstereceği, mobilde ise normalleşme ile birlikte 2020’ye kıyasla daha iyi sonuçların destekleyeceği bir büyüme bekliyoruz. 2021 yılı için yaklaşık yüzde 14 gelir büyümesi, yaklaşık 15 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 7,7 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz” dedi.

50 milyon abone aşıldı

2020’de 2,6 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 50,4 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı olan yüzde 18 artışla toplam 13,4 milyona yükseldi. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU 2020’de, yıllık bazda yüzde 14,2 yükselirken fiber abone sayısı, yıllık yüzde 47’nin üzerinde güçlü artış ile 6,2 milyonu aştı. Mobilde faturalı abone tabanı yıl içindeki 1,1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 4,7 yükselişle 9,0GB oldu. Sabit seste, yeni 631 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi.