Türk Telekom’dan 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman hamlesi

Türk Telekom, Eylül–Ekim 2025 döneminde yalnızca bir ay içinde toplam 1,8 milyar dolar tutarında uluslararası finansman sağlayarak uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladı.

Şirket, bu süreçte gerçekleştirdiği işlemlerle hem sürdürülebilir finansman portföyünü büyüttü hem de uluslararası piyasalarda güçlü güven mesajı verdi.

Türk Telekom’un 7 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ihracı, 3 katın üzerinde talep görerek şirketin yeşil finansman hacmini 1,1 milyar dolara yükseltti. Bu rakam Türk Telekom’u telekom sektöründe en büyük yeşil finansman hacmine ulaşan şirket konumuna taşıdı.

Finans dışı sektörden ilk uluslararası sukuk ihracı

Finansman çeşitliliğini artıran şirket, Türkiye’de finans dışı bir kurum tarafından gerçekleştirilen ilk uluslararası sukuk ihracına da imza attı. 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık sukuk işlemi, küresel yatırımcılardan yoğun ilgi gördü ve 3 katın üzerinde talep aldı.

Bunun yanında, biri Finnvera, biri Sinosure destekli olmak üzere iki ihracat kredi ajansı (ECA) kredisi ve Industrial and Commercial Bank of China kaynaklı krediyle toplam 612 milyon dolar tutarında uzun vadeli kredi anlaşması yapıldı.

Yatırımlar 5G ve sürdürülebilirlik odaklı

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, sağlanan finansmanın; 5G altyapısının geliştirilmesi, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin uzatılması, çevresel sürdürülebilirlik projeleri gibi stratejik yatırımları destekleyeceğini vurguladı.

Karademir, 1 ayda tamamlanan bu işlemlerin uluslararası finans kuruluşlarının Türk Telekom’un disiplinli mali yönetimine ve güçlü bilançosuna duyduğu güveni yansıttığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisi

Dijitalleşme vizyonunu çevresel sorumlulukla birleştiren Türk Telekom, uzun vadeli ve maliyet etkin finansman kaynaklarıyla hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir altyapı bırakmayı hedefliyor.

Şirket, sağlanan 1,8 milyar dolarlık kaynağı dijital altyapı, 5G hazırlıkları ve yeşil dönüşüm projelerinde değerlendirecek.