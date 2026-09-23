Türk Telekom'dan 24,5 milyar dolarlık yatırım: Güneş enerjisinde hedef 530 MWp

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Türk Telekom, dijital altyapı yatırımlarını yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik projeleriyle genişletiyor. ABD’de küresel yatırımcılarla bir araya gelen şirket, fiber altyapıdan yeni nesil şebeke teknolojilerine, güneş enerjisi santrallerinden enerji verimliliğine kadar uzanan yatırım stratejisini paylaştı.

Türk Telekom'un 2005'ten bu yana yatırımı 24,5 milyar dolar

ABD’de gerçekleştirilen 19. Türkiye Yatırım Konferansı’na katılan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şirketin teknoloji odaklı büyüme stratejisi, dijital altyapı yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 24,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, yaklaşık 58 milyon aboneye hizmet verdiklerini ve son beş yıldır sektörün yatırım lideri olduklarını ifade etti.

Şahin, Türkiye’nin her köşesine uzanan fiber altyapıyı güçlendirdiklerini, yeni nesil ağ teknolojilerinde milli Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ve çevre dostu teknolojileri şebekelerine entegre ettiklerini söyledi.

Türk Telekom, COP31'in teknoloji destekçisi oldu

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Konferansa Master Partner olarak destek verecek Türk Telekom, COP31’in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçiliğini üstlendi. Şirket, konferansın kesintisiz ve güçlü bir teknoloji altyapısıyla gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak.

Şahin, dijital dönüşümü yalnızca teknolojik gelişim olarak değil, toplumsal ve ekonomik değer yaratmanın da temel araçlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine ve küresel iklim mücadelesine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Güneş enerjisinde hedef 530 MWp kurulu güç

Türk Telekom’un yenilenebilir enerji yatırımlarının ilk ayağını oluşturan Sivas Güneş Enerjisi Santrali (GES), 128 MWp kapasiteyle enerji üretimine başladı.

Şirket, Sivas’ın ardından Malatya ve Ağrı’da da güneş enerjisi santralleri kurmayı planlıyor. Üç tesisin tamamlanmasıyla toplam 530 MWp kurulu güce ulaşılması hedefleniyor.

Toplam 6 bin dönüm arazi üzerine kurulacak üç santralle yılda 800 GWh elektrik üretilmesi ve yaklaşık 350 bin ton karbon salımının önlenmesi amaçlanıyor.

Enerji verimliliğiyle yılda 46,7 GWh tasarruf

Türk Telekom, 2025 yılında hayata geçirdiği enerji verimliliği uygulamaları sayesinde yıllık 46,7 GWh enerji tasarrufu sağladı.

Şirket, baz istasyonlarında güneş enerjisi sistemlerini yaygınlaştırırken sabit ve mobil şebekelerinde yeni nesil soğutma sistemlerini kullanıyor. Veri merkezlerinde de enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknolojiler devreye alınıyor.

Türk Telekom ayrıca girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ın E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projesiyle elektrikli ulaşım ekosistemine katkıda bulunuyor.

Karbon emisyonlarında 2030 hedefi yüzde 45 azalma

Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 2025 İklim Değişikliği Programı’nda A notunu korudu. İlk kez katıldığı Su Güvenliği Programı’ndan ise A- notu aldı.

Şirket, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği çalışmalarını bilim temelli hedefler doğrultusunda sürdürmeyi planlıyor.

Türk Telekom’un uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritasında, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 45 azaltmak ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmak yer alıyor.