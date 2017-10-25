Türk Telekom'dan 293.5 milyon lira net kâr

25 Ekim 2017

Türk Telekom üçüncü çeyrekte satışlarını genişbant ve mobil abone sayılarındaki büyümeye paralel olarak yüzde 10.1 artırarak 4.5 milyar liraya yükseltirken, net kâr da satışlardaki güçlü artışın desteğiyle geçen yılın aynı dönemindeki 8.7 milyon liradan 293.5 milyon liraya yükseldi.

Türk Telekom'un dün akşam yayımladığı bilançoya göre şirketin dokuz aylık geliri geçen yıla kıyasla yüzde 12.5 artışla 13.3 milyar lira, dokuz aylık kârı ise yüzde 88.1 artışla 1.2 milyar lira oldu.

Satış gelirlerinin artışında genişbant ve mobil abone satısındaki artış rol oynadı. Türk Telekom'un sabit hat ses abone sayısındaki azalış da halka arzdan bu yana ilk defa artış kaydetti.

Abone artışlarının yanı sıra şirketin mali disiplin üçüncü çeyrekte faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) yüzde 16.2 artışla 1.7 milyar liraya yükselmesini sağladı.