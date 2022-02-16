Türk Telekom’dan 5,8 milyar lira net kâr

Türk Telekom'un 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Sonuçlara göre, 2021'de 34,3 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yıllık yüzde 21,2'lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 16,4 milyar TL'ye ulaşan şirket, FAVÖK marjını ise yüzde 47,9 olarak açıkladı. Şirketin yatırım harcamaları 8,8 milyar TL'ye yükselirken, 2022 yatırım öngörüsü 12,5 milyar TL olarak belirlendi.

Finansal sonuçları değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, finansal ve operasyonel performansımızı ve paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu gözetirken, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya odaklandık. Sonuç olarak, önemli kilometre taşları ve başarılı performans göstergeleriyle dolu bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılı, bizlere yenilik yapma, kendimizi geliştirme ve azimle çalışma fırsatları sundu.” dedi.

“2021 öngörülerimizi aşan bir sonuç”

2021 yılının öngörülerini aşan bir sonuç olduğuna dikkati çeken Önal, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şirketimiz yılı üstün operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladı. Konsolide gelirler 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21,2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19,5'e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18'lik öngörümüzü aştı. 2022 yılı için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 17,5 milyar TL ile 18,3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz. 2021'de 1,5 milyon net abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021'de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU büyümesi 2021'de yıllık yüzde 14,2’ye erişti. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 milyon olurken, mobil ARPU ise yıllık yüzde 13,8 büyüdü.”