Türk Telekom’dan 5G destekli karne sürprizi! Az gören öğrenciler kilometreleri aştı

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Türk Telekom, sosyal sorumluluk projelerine teknolojiyi entegre etmeye devam ediyor. Az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, bu kez 5G teknolojisinin desteğiyle karne sevincini Türkiye'nin dört bir yanına taşıdı. İstanbul merkezli etkinlikte farklı şehirlerde eğitim gören öğrenciler canlı bağlantılar sayesinde aynı heyecanı paylaştı.

TahtApp ile sınıf tahtası öğrencilerin tabletine taşınıyor

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle yürüttüğü Günışığı Projesi kapsamında geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören öğrencilerin sınıf tahtasındaki içerikleri gerçek zamanlı olarak tabletlerinden takip edebilmesini sağlıyor. Böylece öğrenciler dersleri akranlarıyla eş zamanlı takip ederek eğitim sürecine daha aktif katılabiliyor.

5G ile yedi ilde aynı anda karne sevinci

Karne günü kapsamında İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 5G teknolojisinin yüksek hız ve düşük gecikme avantajı kullanıldı. İstanbul'un yanı sıra Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van'daki okullarla eş zamanlı canlı bağlantılar kurularak öğrenciler aynı anda karne heyecanını yaşadı.

Ebubekir Şahin: Teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürüyoruz

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin "Türkiye'ye Değer" vizyonu doğrultusunda teknolojiyi sosyal faydaya dönüştürmeye devam ettiğini belirtti. Şahin, Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasıyla az gören çocukların eğitim hayatına destek verdiklerini, 5G sayesinde ise farklı şehirlerdeki öğrencileri aynı heyecanda buluşturduklarını ifade etti.

Günışığı öğrencisi Azra Arıca yaşadığı mutluluğu anlattı

İstanbul Seyrantepe Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Azra Arıca, TahtApp sayesinde öğretmeninin tahtaya yazdıklarını tabletinden rahatlıkla takip edebildiğini söyledi. Karne töreninde farklı şehirlerdeki arkadaşlarıyla canlı bağlantı kurmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Arıca, bu deneyimin unutulmaz olduğunu dile getirdi.

25 ilde 200 okulda kullanılıyor

2014 yılında hayata geçirilen Günışığı Projesi kapsamında geliştirilen TahtApp uygulaması bugün 25 ilde yaklaşık 200 okulda kullanılıyor. Proje sayesinde bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden bini aşkın az gören çocuk eğitim hayatına akranlarıyla birlikte devam etme fırsatı buldu.