Türk Telekom’dan 5G hamlesi: 128 MW’lık GES devrede, 1,6 Tbps’lik fiber testi başarılı

Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol üstlenen Türk Telekom, 5G dönemine güçlü altyapı ve cihaz ekosistemiyle hazırlanıyor. 1 Nisan’da başlayacak 5G süreci öncesinde şirket, kullanıcıların 5G uyumlu cihazlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla nubia ile iş birliğine gitti. Böylece 5G’ye geçişte hem şebeke hem de cihaz tarafında bütüncül bir hazırlık hedefleniyor.

Sivas’ta 128 MW’lık dev GES üretime başladı

Türk Telekom’un ZTE iş birliğiyle Sivas’ta hayata geçirdiği 128 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) aktif olarak enerji üretimine başladı. Yıllık yaklaşık 200 milyon kWh enerji üretmesi beklenen proje, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunacak. Şirket, enerji verimliliğini stratejisinin merkezine alarak çevresel sürdürülebilirliği teknoloji yatırımlarıyla birleştiriyor.

Dünyada bir ilk: 1,6 Tbps fiber testi

Türk Telekom ve ZTE, İstanbul’da kıtalararası canlı trafik üzerinde dünyanın ilk 1,6 Tbps kapasiteli C+L tam bant entegre optik sistemini test etti. Yeni çözüm sayesinde mevcut fiber altyapı korunarak, fiziksel müdahale olmadan kapasite artırımı sağlanabiliyor. Bu yenilik, artan veri trafiğine düşük maliyetli ve esnek bir yanıt sunmayı mümkün kılıyor.

CEO Ebubekir Şahin, güçlü altyapı, milli ve global iş birlikleriyle 5G çağında kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini vurguladı.