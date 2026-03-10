Türk Telekom’dan 5G hamlesi: Sınırsız mobil internet dönemi başlıyor

Türk Telekom, 5G teknolojisine geçiş sürecinde mobil kullanıcılar için yeni bir dönem başlatıyor. Şirket, 5G’ye sayılı günler kala “Yeni Nesil Tarifeler” adını verdiği mobil paketlerle müşterilerine daha yüksek hız ve geniş veri kullanım imkânı sunmayı hedefliyor.

Türk Telekom’un açıklamasına göre yeni paketler, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden internet seçenekleri içeriyor. 850 TL’den başlayan tarifelerde 50 GB internetten sosyal medya için sınırsız veri kullanımına kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Paketlerde ayrıca sınırsız konuşma ve mesajlaşma da yer alıyor.

Şirket, bu tarifelerin özellikle 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için tasarlandığını belirtiyor.

“Herkes için 5G” vizyonu

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G teknolojisinin iletişim dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi. Özden, Türk Telekom’un güçlü fiber altyapısı ve ülke genelinde geniş fiber ağına bağlı baz istasyonları sayesinde 5G’ye hazır olduğunu vurguladı.

(Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden)

Özden’e göre şirketin hedefi, 5G teknolojisini herkes için erişilebilir hale getirmek. Bu kapsamda Türk Telekom, müşterilerin ek ücret ödemeden mevcut tarifeleriyle de 5G hizmetinden yararlanabileceğini belirtiyor.

Yeni tarifelerle birlikte operatör, mobil internet kullanımında yeni bir adım atarak “sınırsız mobil internet” dönemini başlatmayı amaçlıyor.

Dijital servisler ve hediye çekleri de var

Türk Telekom’un yeni mobil paketleri yalnızca internet ve konuşma hizmetiyle sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar paket kapsamında çeşitli dijital servislerden de ücretsiz yararlanabiliyor.

Tarifelerde yer alan avantajlar arasında:

Apple Store, Google Play veya Amazon.com.tr’de kullanılabilecek 500 TL değerinde hediye çeki, 6 ay ücretsiz Muud Premium ve Tivibu Go, 3 ay ücretsiz YouTube Premium, ücretsiz e-dergi hizmeti bulunuyor. Bunların yanı sıra kullanıcılar tek tuşla özel müşteri hizmetlerine bağlanma avantajından yararlanabiliyor.

Yurt dışında da ek ücret avantajı

Yeni Nesil Tarifeler kapsamında sunulan bir diğer dikkat çekici özellik ise yurt dışı kullanım avantajı. Kullanıcılar ayda üç kez günlük ücret ödemeden tarifelerini yurt dışında kullanabiliyor.

Türk Telekom yetkilileri, bu paketlerin yalnızca mobil internet değil, aynı zamanda dijital servisler ve uluslararası kullanım avantajlarıyla 5G dönemine uygun yeni bir mobil deneyim sunduğunu ifade ediyor.

Şirket, 5G çağında teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma hedefiyle dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.