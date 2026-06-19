Türk Telekom’dan 5G hamlesi: TurboBox Go ile internet her yere taşınıyor

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Türkiye'de 5G teknolojisine yönelik yatırımlar hız kazanırken, Türk Telekom da yeni nesil internet çözümlerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Şirket, 5G altyapısıyla geliştirdiği taşınabilir internet çözümü TurboBox Go'yu tanıttı. Yüksek hızlı internet erişimini ev ve ofislerin dışına taşıyan cihaz, mobil yaşam tarzına uygun yapısıyla her noktada bağlantı imkanı sunuyor.

5G hızı artık cepte ve çantada

Türk Telekom'un 5G teknolojisi için özel olarak geliştirdiği TurboBox Go, dahili bataryası sayesinde priz ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kompakt yapısıyla kolay taşınabilen cihaz, kullanıcıların yüksek hızlı interneti istedikleri yere götürmesine olanak tanıyor. Kampüslerde, kafelerde, iş seyahatlerinde veya tatil bölgelerinde kullanılabilen cihaz, kesintisiz bağlantı arayan kullanıcıları hedefliyor.

Aynı anda 32 cihaz bağlanabiliyor

TurboBox Go'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri aynı anda 32 farklı cihazın internete bağlanabilmesi oldu. Bu özellik sayesinde öğrenciler, uzaktan çalışanlar, saha ekipleri, oyun tutkunları ve sık seyahat eden kullanıcılar tek bir bağlantı üzerinden yüksek hızlı internet deneyimi yaşayabiliyor.

500 GB'a kadar internet seçeneği

Türk Telekom, TurboBox Go kullanıcılarına farklı ihtiyaçlara yönelik internet paketleri sunuyor. Kullanıcılar; 100 GB, 300 GB, 500 GB kotalı modemli tarifeler arasından seçim yapabiliyor.

Dokunmatik ekran ve uzun pil ömrü

TurboBox Go kapsamında sunulan modemlerde dokunmatik ekran ve uzun ömürlü batarya özellikleri bulunuyor. Gelişmiş donanım özellikleri sayesinde kullanıcılar cihazlarını kolayca yönetebilirken, yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarından da yararlanabiliyor.

Türk Telekom 5G ekosistemini genişletiyor

Türk Telekom, 5G teknolojisine yönelik ürün ve hizmet yatırımlarını sürdürürken, TurboBox Go ile taşınabilir internet alanındaki ürün portföyünü de genişletmiş oldu. Şirket, yeni çözümle birlikte 5G deneyimini günlük yaşamın her alanına taşımayı ve kullanıcıların internet erişiminde daha fazla özgürlük elde etmesini hedefliyor.