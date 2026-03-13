Türk Telekom’dan 5G odaklı Teknoloji ve İnovasyon Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla Gayrettepe’deki Türk Telekom Genel Müdürlük Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen açılışa, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 600 metrekarelik alan üzerinde kurulan merkezde, 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve gelişmiş bağlantı kapasitesine dayanan 17 farklı kullanım senaryosu uygulamalı olarak deneyimlenebiliyor.

Açılışta merkezdeki çözümleri inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ulusal ulaşım ağının akıllandırılması çalışmaları kapsamında Türk Telekom’un yeni nesil teknolojilerle akıllı hale getirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü Yönetim Merkezi’ne 5G bağlantısı üzerinden canlı bağlanarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Türk Telekom’un Avrupa’nın ve Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörlerinden biri konumunda olduğunu ifade etti.

Fiber altyapı yatırımlarıyla 81 ili kapsayan bir şebeke kurulduğunu dile getiren Uraloğlu, Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin 5G’nin endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir alanda sunduğu imkanları somut senaryolarla göstereceğini kaydetti.

“Herkes için 5G” yaklaşımı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Hatipoğlu da 5G teknolojisinin kullanımının yakın zamanda yaygınlaşacağını belirterek, güçlü fiber altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

“Herkes için 5G” yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Hatipoğlu, merkezin Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümlerin test edildiği, geliştirildiği ve yeni iş birliklerinin oluşacağı bir inovasyon ortamı oluşturacağını ifade etti.

5G’nin kullanım alanları uygulamalı gösteriliyor

Türk Telekom CEO’su Şahin ise Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini belirterek, yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Şahin, Gayrettepe’de açılan merkezde 5G teknolojisinin sunduğu imkanların gerçek zamanlı uygulamalar ve kullanım senaryoları ile deneyimlenebildiğini belirterek, “Merkezimizde yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite avantajlarının endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede nasıl değer yarattığını gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Merkezde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli dijital çözümler ile yerli girişimlerin ürünlerinin de yer aldığını aktaran Şahin, uzun süredir devam eden yatırımlarla Türk Telekom’un 5G’ye en hazır operatör konumunda bulunduğunu kaydetti.

17 farklı kullanım senaryosu sergileniyor

Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde hologram, interaktif ekranlar, VR deneyim alanı, toplantı ve briefing alanları ile 5G deneyim alanları bulunuyor.

Merkezde ayrıca dijital ikiz, robotik çözümler, görüntü işleme sistemleri, uzaktan bakım ve destek çözümleri gibi endüstriyel otomasyon uygulamaları da sergileniyor.

Akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik ve uzaktan kontrol gibi farklı sektörlere yönelik dijital dönüşüm örneklerinin yer aldığı merkezde, IoT tabanlı görüntü işleme çözümleri, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım teknolojileri de tanıtılıyor.

Türk Telekom, 5G alanında bugüne kadar uzaktan ameliyat, akıllı tarım uygulamaları, limanlarda akıllı taşıt takibi, VR destekli kültür-sanat deneyimleri ve görme engellilere yönelik 5G Engelsiz Tribün gibi farklı projeleri de hayata geçirmişti.