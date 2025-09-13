Türk Telekom’dan abone kazanımında tarihi rekor

Hayati ARIGAN

Türk Telekom, 2025’in ilk yarısında hem abone artışında hem de gelirlerde tarihi bir dönemeç yaşadı. Şirketin toplam abone sayısı 54,2 milyona, mobil abone sayısı ise 28,5 milyona çıktı.

Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımı ile şirketin tarihindeki en yüksek büyüme kaydedildi. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Faturalı segmentte yakaladığımız rekor büyüme, müşteri deneyimi stratejimizin finansal sonuçlara dönüştüğünün en net göstergesidir. Kararlılıkla yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı yaklaşımımız, sürdürülebilir gelir artışının temelini oluşturuyor” dedi.

Fiber ve 5G yatırımları

Türk Telekom, yılın ilk yarısında dijital altyapı yatırımlarını da hızlandırdı. Ağustos 2025 itibarıyla şirketin fiber uzunluğu 506 bin kilometreyi aşarken, 5G’ye hazırlık kapsamında fiberle bağlı 4.5G baz istasyonu oranı yüzde 55’e yükseldi. Bu oran, dünyada 2030 hedeflerinin üzerine çıkmış durumda. Özden, Türk Telekom Prime markasının müşteri sadakati ve gelir artışına önemli katkı sağladığını vurguladı. Prime; alışveriş, seyahat, dijital servisler ve yüksek hızlı internet paketleriyle müşterilere ayrıcalıklı bir hizmet anlayışı sunuyor.

Dijital servislerle yeni gelir alanları

Türk Telekom, dijital servislerdeki yatırımlarıyla da gelirlerini çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Tivibu ile yeni nesil yayıncılık, Muud ile müzik, Playstore ve GAMEON ile oyun ekosistemi, e-dergi ile dijital yayıncılık şirketin büyümesini destekleyen alanlar arasında yer alıyor. Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümünde liderliğimizi sürdürürken, güçlü altyapımız ve 360 derece dijital hizmet portföyümüzle hem abonelerimize hem de ülke ekonomisine değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Prime İstanbul Coffee Festivali

Türk Telekom Prime hakkında bilgiler veren Özden, “Türk Telekom Prime ile kahveden seyahate, e-ticaretten dijital servislere, bol GB’lı mobil tarifelerden yüksek hızlı fiber internet paketlerine kadar yaşamın her anına değer katan, ayrıcalıklı bir dünya sunuyoruz.

Ayrıca bu yıl 11’ncisi düzenlenen 11-14 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta düzenlenen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de ayrıcalıklı bir deneyim ile kahve severleri ağırlıyoruz. Türk Telekom Prime Sahnesi birbirinden değerli sanatçıları katılımcılarla buluşturuyor” ifadelerini kullandı. Prime İstanbul Coffee Festivali

-Abone rekoru: Toplam abone sayısı 54,2 milyon, mobil abone sayısı 28,5 milyon. Son 12 ayda 2,5 milyon faturalı net abone kazanımı ile tarihi rekor kırıldı.

-Altyapı yatırımı: Ağustos 2025 itibarıyla fiber uzunluğu 506 bin km’yi aştı. 5G’ye hazırlık kapsamında fiberle bağlı 4.5G baz istasyonu oranı yüzde 55’e çıktı.

-Yeni gelir alanları: Prime markası, dijital servisler (Tivibu, Muud, Playstore, GAMEON, e-dergi) ve ayrıcalık programlarıyla müşteri sadakati ve gelir artışına katkı sağladı.