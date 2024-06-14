Türk Telekom'dan az gören çocuklar için 'Günışığı' projesi

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği'yle (EyDer) hayata geçirdiği Günışığı Projesi, az gören çocukların erken müdahaleyle görme yetilerini artırmalarını ve engelsiz akranlarıyla aynı sınıflarda eğitim almasını sağlıyor.

Günışığı Projesi kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulamasıyla az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamerayla algılayarak tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor.

14 ilde 50 okulda kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp uygulamasıyla öğrenciler, dersi dinleyip eş zamanlı tahtayı tabletten takip edebiliyor.

Arkadaşlarıyla eğitim almalarını sağlıyor

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İstanbul'un Pendik ilçesinde Orhangazi Ortaokulu'nda projeden yararlanan bir öğrenciye karnesini verdi.

Önal projeye dair şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi ‘değerli hissettirme’ vizyonuyla ilerliyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulamasıyla, az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla ‘Türkiye’ye Değer’ çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Günışığı Projesi nedir?

Günışığı Projesi, total kör tanısı konan ve görme engelliler okullarında Braille alfabesiyle eğitim alan yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı olan çocukların; erken müdahale eğitimi alarak eğitimlerine engelsiz akranları ile aynı şekilde, aynı okul ve sınıflarda, kaynaştırma modeli ile devam etmelerini hedefliyor.

Günışığı Projesi kapsamında 14 ilde ve 50 okuldaki kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp ile, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmaları sağlanıyor.

2014 yılında başlayan Günışığı Projesi ile Türk Telekom, az gören çocukların ‘erken müdahale eğitimi’ almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000’in üzerinde çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti.

Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen ‘’Okulumda Günışığı’’ ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından itibaren 6000 eğitimciye farkındalık semineri verildi.