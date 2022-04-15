Türk Telekom’dan ‘Dijital Depo Kurumsal’ hizmeti

Türk Telekom, kurumsal müşterilerinin verilerini bulut ortamında saklama, her cihazdan kolayca ulaşabilme ve dosyalar üzerinde ortak çalışabilme taleplerini karşılamaya yönelik geliştirdiği Dijital Depo Kurumsal ürününü tanıttı.

Türk Telekom’un yeni hizmetiyle kurumlar, kurum içi ve dışı dosya paylaşımı, büyük dosya transferi, eş zamanlı ortak çalışma gibi yetkinlikleri olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) uyumlu bu servisten Türk Telekom’un aylık ödeme fırsatıyla faydalanabilecek.

Dijital Depo Kurumsal, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini 512 bit kriptolayarak koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya içerik yönetimi ve arşivleme sistemi olarak tanımlanıyor.

Mobil uygulaması ve kullanıcı dostu web ara yüzü ile internet bağlantısı olduğu sürece tüm verilere erişilebiliyor.

Yeni hizmetlerine ilişkin bilgi veren Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, “Türkiye’nin verisini koruma ve saklama vizyonuyla; yerli bulut teknolojilerini geliştirmeye ve iş birlikleri ile sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz. Bu anlamda Dijital Depo kurumsal uygulamamız ile kurumsal müşterilerimize maliyet, güvenlik, erişim ve ölçeklenebilirlik avantajları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.