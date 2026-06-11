Türk Telekom'dan Dünya Kupası için kotasız Tivibu GO desteği
Türk Telekom, Tivibu GO uygulamasını kullanan mobil müşterilerine A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçlarını internet kotalarından düşmeden izleme imkanı sunuyor. Şirket, turnuva boyunca sunduğu dijital özelliklerle futbolseverlerin maçları canlı ya da sonradan takip edebilmesini hedefliyor.
Türk Telekom, televizyon platformu Tivibu üzerinden Dünya Kupası heyecanını kullanıcılarına taşımaya devam ediyor. Şirket, Tivibu GO uygulamasını kullanan Türk Telekom mobil müşterilerinin A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası karşılaşmalarını internet kotalarından düşmeden izleyebileceğini duyurdu.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda saat farkı nedeniyle maçları canlı takip edemeyen futbolseverler, Tivibu GO'nun çeşitli özelliklerinden yararlanabilecek.
Maçlar canlı veya sonradan izlenebilecek
Tivibu GO kullanıcıları, "Her Yerden İzle" özelliği sayesinde akıllı telefon ve tabletleri üzerinden mobil internet erişiminin bulunduğu her noktadan karşılaşmaları takip edebilecek.
Platformun "Geri Al İzle" özelliği ile yayınlar devam ederken kaçırılan bölümler geriye sarılarak izlenebilecek. "Kaydet İzle" özelliği sayesinde ise maçlar ve programlar daha sonra izlenmek üzere kaydedilebilecek.
Kaydedilen içerikler 90 gün boyunca kullanıcı hesabında saklanırken, aboneler toplam 6 bin dakikalık kayıt hakkından yararlanabilecek.
Dünya Kupası boyunca kotasız izleme imkanı
Türk Telekom, Dünya Kupası süresince mobil müşterilerine Tivibu GO üzerinden gerçekleştirilen maç yayınlarını internet kotasından düşmeden izleme fırsatı sunacak.