Türk Telekom'dan esnafa 10 TL ile fatura desteği

Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm sağlayacak bir projeyi hayata geçirdi. Pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında, Türk Telekom’dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay sadece 10 TL ödüyor. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edilecek.

Kampanya kapsamında internet paketi satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeyerek faydalanabilecek. Dört farklı paket seçeneğinin yer aldığı esnaf destek paketi, pandemi sonrasında da devam edecek.

Herkes için iletişim

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türk Telekom’un her zaman esnafın yanında olduğunun altını çizdi. Altan, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir iletişim ilkemizle, esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” diye konuştu.