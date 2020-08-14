Türk Telekom'dan gençlere 'START Programı'

14 Ağustos 2020

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 16 binden fazla yeni mezunun ve 4 binden fazla stajyer adayının başvurduğu 'START Programı'nda gençler, telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı bulacak. Türk Telekom START'ın Staj Programı’na kabul edilen gençler ise online stajlarına 17 Ağustos’ta başlayacak.

Beş hafta sürecek START Stajım Online Gelişim Programı'na dahil olacak gençler, staj boyunca, online olarak kapsamlı bir eğitim- gelişim sürecine tabi tutulacak. Program kapsamında gençler, telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma, oyunlaştırma, yazılı iletişim, sunum becerileri, Office Programları gibi birçok alanda eğitim alma fırsatına sahip olacak.

Program süresince Türk Telekom üst yöneticileriyle de sohbet ortamında bir araya gelecek olan adaylar, aynı zamanda büyük resimden global trendlere kadar, çeşitli güncel konularda vizyon geliştirici oturumlara dahil olacak.

Yeni nesil çalışma süreçlerinden tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile gelişimleri desteklenecek START’lar, proje fikri geliştirme, tasarlama ve stajları boyunca hazırladıkları projeleri jüriye sunma imkanı bulacak.

"START Programına gösterilen yoğun ilgiden mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, yaşanan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tüm mülâkat ve başvuru sürecini online olarak yürüttüklerini söyleyen Vural, şunları kaydetti: "Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençlerin başvurabildiği Türk Telekom START programımızda START Stajım Modülüne tam 4 bin 406 başvuru aldık. Bu başvurular arasından çeşitli mülâkatlar sonucunda 50 gencin Türk Telekom’da staja başlamasını planlıyoruz. Bu yıl pandemi sürecinin de etkisiyle ilk kez START Staj programımızı, başvurulardan gelişim programına kadar, uçtan uca online olarak tasarladık. İnanıyorum ki gençlerimiz, START Stajım Online Gelişim Programı sayesinde tüm kariyer yolculuklarında yararlanacakları benzersiz bir deneyimin parçası olacaklar."

Kaynak: AA