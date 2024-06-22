Türk Telekom'dan kas hastalarına yapay zeka destekli çözüm
ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen Türk Telekom, hastaların bilgisayarlarını göz hareketleriyle kullanabilmesine olanak tanıyan yenilikçi çözüm için AR-GE çalışmalarını başarıyla tamamladı. Yapay zeka kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, gözleriyle bilgisayardaki işlevleri kontrol edebiliyor.
Bireyin göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol edebilme imkanı sağlayan uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç olmaksızın çalışıyor.
Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, her alanda insanı odağına alan ve değerli hissettiren inovatif işlere yönelerek geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.
Hastaların yaşam kalitesini artıracağız
Beytur, "Üniversite ve sanayi işbirlikleriyle yaptığımız AR-GE çalışmalarımızın yenilikçi ürün ve servislere dönüşmesini önemsiyoruz. Yeni geliştirdiğimiz göz hareketi ile bilgisayar kontrolü, ALS ve felç gibi kas hastaları için önemli bir yaklaşım olacak. Bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkan sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını daha kolay ve rahat bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.