Türk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrek

Türk Telekom, 2025’in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL'ye yükseltti. Türk Telekom’un üçüncü çeyrekteki FAVÖK’ü yüzde 21,6’lık artışla 26,7 milyar TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrekteki net karı 10,2 milyar TL olan Türk Telekom, bu çeyrekte 21,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Toplam abone sayısı 56,2 milyona ulaştı

Şirket, üçüncü çeyrekteki 2 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını da 56,2 milyona yükseltti. Mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydeden Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise 30,8 milyona ulaştı. Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarının da lideri olan Türk Telekom, son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora ulaştı.

Türk Telekom’un 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56’ya yükseldi. Türk Telekom’un fiber abonelerinin, toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı ise yüzde 92’ye ulaştı.

"5G ihalesinden istediğimiz sonuçlarla ayrıldık"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık” dedi.

“Mobilde tarihin en iyi çeyrek performansını kaydettik”

Mobilde yılın üçüncü çeyreğinde tarihi bir performans kaydettiklerini, 5G ihalesiyle birlikte yeni bir döneme girerken, doğru yatırımların ve uzun vadeli stratejilerinin karşılığını almaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, “Bu dönemde mobil abone sayımız 30,8 milyona ulaştı. Mobilde 2,3 milyon net abone kazanımıyla tarihi bir rekora imza attık. MNT pazarında son on iki ayda 4 milyonu aşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda yeni bir rekora ulaştık” ifadeleriin kullandı.

Sabit genişbant içindeki fiber abonelerin payı yüzde 92

Türkiye’nin her köşesinde yürütülen yoğun çalışmalarla fiber altyapıyı geleceğin ihtiyaçlarına göre güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Şahin, “Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 15,5 milyona, fiber abone bazı ise 144 bin net abone kazanımıyla 14,2 milyona ulaştı. Fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 87,9 seviyesinden yüzde 92’ye yükseldi. Sabit hat imtiyaz sözleşmemizin yenilenmesiyle birlikte stratejik yatırımlarımıza hız verdik. İkinci çeyrekte 496 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz 514 bin km'ye yükseldi ve fiber altyapımız 33,9 milyon hane kapsamasına ulaştı. FTTC hane kapsaması 18,1 milyon, FTTH/B hane kapsaması ise 15,8 milyon oldu” diye konuştu.

“Telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştık”

Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden yatırımlara ve çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Şahin şunları söyledi:

"Sabit hat imtiyaz yenilemesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımların finansmanını sağlamak için gerekli hamleleri yaptık. Bu kapsamda 600 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli yeşil eurobond ihracı gerçekleştirdik. 3 katın üzerinde talep gören yeşil eurobond ihracımız yeşil finansman portföyümüzü 1,1 milyar dolar büyüklüğe taşıyarak telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmini oluşturdu. Ayrıca; üçü ECA garantili ve biri ikili kredi olmak üzere toplam 612 milyon dolar eşdeğerinde dört uzun vadeli kredi anlaşması ve 600 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sukuk ihracı yaptık.

5G frekans ihalesinde güçlü sonuçlar elde ederek mobildeki oyun kurucu rolümüzü pekiştirecek değerli frekansları güvence altına aldık. Bu sayede 5G geçiş sürecinde daha hızlı ve daha güvenilir mobil hizmetler sunma yeteneğimizi artırdık.

İhalenin ardından, hem 3,5 GHz bandında hem de toplam kapasite bazında abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör konumuna ulaştık ve toplam spektrum portföyümüzü 315 MHz’e genişlettik. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 56’sının fiber bağlantılı olması, bizi küresel 2030 hedeflerinin üstüne taşıyor."