Türk Telekom’dan rekor ikinci çeyrek: 5G ve ötesi için hazırız

2025’in ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 13,2 artıran Türk Telekom, mobil ve sabit internette güçlü büyüme kaydetti.

Mobil alandaki büyümesini hız kesmeden sürdüren Türk Telekom, son 12 ayda 2,5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora imza attı. 2025’in ikinci çeyreğinde 678 bin net mobil abone kazanan şirket, mobil abone sayısını 28,5 milyona çıkardı. Sabit internet abone sayısı ise 15,5 milyona ulaştı. Fiber ağ uzunluğu 496 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 33,5 milyon haneye yükseldi.

Finansal göstergelerde güçlü artış

Şirketin ikinci çeyrek FAVÖK’ü yüzde 23 artışla 21,3 milyar TL’ye, net kârı ise yıllık bazda yüzde 14,2 artışla 4,9 milyar TL’ye çıktı. FAVÖK marjı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında yatırım harcamaları 21,8 milyar TL’ye ulaştı.

KKTC’de fiber dönüşüm ve 5G hazırlığı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fiber dönüşümü için başlattıkları projenin hem altyapı geliştirici hem de perakende hizmet sağlayıcı olarak yurt dışındaki ilk açılım olduğunu vurguladı. Önal, yaklaşık 25 yıl geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmesini yenilemeye çok yaklaştıklarını belirterek, “Güçlü altyapımız, 5G’ye hazır mobil baz istasyonlarımız ve teknoloji birikimimizle 5G ihalesi ve sonrasındaki sürece hazırız” dedi.

“Türkiye’nin dijital dönüşümüne yatırım”

2005’ten bu yana 22 milyar dolar yatırım yaptıklarını hatırlatan Önal, “Altyapımız Türkiye’nin altyapısıdır. Her yatırımımızı ülkemizin dijitalleşmesine ve geleceğine yatırım olarak görüyoruz” diye konuştu.