Türk Telekom'dan sabit internet tarifelerine zam: En düşük paket 950 TL'ye yükselecek

Dışa yansıyan bilgilere göre, zam ADSL, VDSL ve Fiber kullanıcılarını kapsayacak şekilde uygulanacak. Şirketin duyurusuna göre, limitsiz internet paket fiyatları ortalama yüzde 20 oranında artacak. Düşük hızlardaki paketlerde zam oranı yüzde 27’ye kadar çıkarken, 1000 Mbps gibi yüksek hızlı tarifelerde artış yüzde 10 seviyesinde kalacak.

Yeni tarifeye göre, 12 Mbps’ye kadar olan en düşük hızdaki paket 755 liradan 950 liraya yükselecek. 1000 Mbps hızındaki en yüksek tarifede ise fiyat 1.720 liradan 1.900 liraya çıkacak.

Mevcut taahhüt sahipleri etkilenmeyecek

Taahhütlü ve taahhütsüz tüm paketlerde fiyatlar artarken, hali hazırda taahhüdü devam eden abonelerin mevcut tarifeleri değişmeyecek. Ancak, taahhüdünü yenilemek isteyen kullanıcılar zamlı tarifelerden etkilenecek. Öte yandan, taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini iptal eden müşterilere, zamlı tarife üzerinden cayma bedeli uygulanacak.

Hizmet ücretlerine de zam yapıldı

Tarifelere ek olarak, çeşitli hizmetlerde de fiyat artışına gidildi. Hat dondurma ücreti 125 liradan 150 liraya, hat kapama (dunning) ücreti 250 liradan 300 liraya çıkarıldı. Devir ücreti 290 liradan 385 liraya, nakil ücreti ise 600 liradan 750 liraya yükseltildi.

Yalın erişim ve ADSL-NDSL geçiş gibi işlemler ile statik IP hizmetlerinde de zam yapıldı. Aylık tekli statik IP ücreti 149 liradan 175 liraya, yıllık tekli statik IP ücreti ise 1.490 liradan 1.750 liraya yükseltildi.