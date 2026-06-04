Türk Telekom’dan sıfır atık ve yeşil dönüşüm hamlesi

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Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını teknoloji odaklı yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve karbon yönetimi alanlarında önemli projeler hayata geçiren şirket, çevreci dönüşümde sektörün öncü kurumları arasında yer alıyor.

Türk Telekom, Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu’nun destekçileri arasında yer alarak sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunuyor.

Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren organizasyonlar; döngüsel ekonomi anlayışının geliştirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesini hedefliyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, teknolojinin yalnızca dijital dönüşümün değil, sürdürülebilir geleceğin de temel araçlarından biri olduğunu belirtti.

Önal, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, akıllı şehir uygulamalarından çevre dostu teknolojilere kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, çevresel sorumluluğu tüm faaliyetlerin merkezine yerleştirdiklerini söyledi.

COP31 öncesi sürdürülebilirlik hazırlığı

Türk Telekom, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası platformlara taşımaya hazırlanıyor.

Şirket, dijitalleşmenin iklim hedeflerine katkısını ortaya koyacak teknoloji odaklı projeleriyle zirvede yer almayı planlarken, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine destek vermeyi hedefliyor.

Türk Telekom’un sürdürülebilirlik alanındaki en dikkat çekici yatırımlarından biri Sivas’ta hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali oldu.

Yaklaşık 1.300 dönümlük arazi üzerine kurulan ve yıllık 128 MWp enerji üretim kapasitesine sahip tesis, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımları arasında gösteriliyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 15’i yenilenebilir kaynaklardan

Sivas GES yatırımı, Türk Telekom’un mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 15’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

Şirket, bu yatırımla hem enerji maliyetlerini azaltmayı hem de karbon emisyonlarını önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor.

Türk Telekom, yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca Sivas ile sınırlı tutmuyor. Şirket, Malatya ve Ağrı’da da yeni güneş enerjisi santralleri kurmaya hazırlanıyor.

Toplamda yaklaşık 6 bin dönümlük alanda kurulacak üç GES’in tam kapasite devreye alınmasıyla kurulu gücün 530 MWp seviyesine ulaşması planlanıyor.

Yılda 800 GWh temiz enerji üretilecek

Üç şehirde gerçekleştirilecek yatırımların tamamlanmasının ardından Türk Telekom’un yıllık 800 GWh enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması hedefleniyor.

Bu projelerin tam kapasite çalışmasıyla yılda yaklaşık 350 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi bekleniyor.

Elektrikli araç şarj ağında yeni adım

Türk Telekom, girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla geliştirdiği E4 Şarj projesiyle elektrikli araç ekosistemine de katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde kurulan şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç kullanıcılarına güvenli, çevreci ve kesintisiz hizmet sunuluyor.

Akıllı şehir teknolojileriyle çevreci dönüşüm

Şirket, akıllı şehircilik uygulamaları, akıllı aydınlatma sistemleri ve akıllı kavşak çözümleriyle kent yaşamında enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Bu projeler sayesinde hem enerji tüketiminin azaltılması hem de şehirlerin çevresel sürdürülebilirlik performansının yükseltilmesi hedefleniyor.

Mobil şebekelerde karbon emisyonu azalıyor

Türk Telekom, mobil baz istasyonlarında yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerini yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Aynı zamanda veri merkezlerinde kullanılan çevreci sistemlerle enerji verimliliği artırılırken, operasyonel süreçlerin çevre üzerindeki etkisi de azaltılıyor.

Karbon yönetiminde veri odaklı yaklaşım

Şirket, iklim değişikliğinin iş süreçleri üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla veri yönetişimi ve finansal modelleme yöntemlerinden yararlanıyor. Bu kapsamda risk ve fırsat analizleri finansal tablolara yansıtılarak kurumsal karar alma süreçlerinde sürdürülebilirlik kriterleri daha etkin kullanılıyor.

2030’da yüzde 45 emisyon azaltımı hedefleniyor

Türk Telekom, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda enerji verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre dostu teknolojiler şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin temel unsurlarını oluşturuyor.

2050 hedefi: Net sıfır

Şirketin uzun vadeli çevre vizyonunun merkezinde ise 2050 yılı için belirlenen “Net Sıfır” hedefi bulunuyor. Türk Telekom, karbon emisyonlarını minimum seviyeye indirerek küresel iklim hedefleriyle uyumlu bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Türk Telekom küresel liderler arasında yerini Korudu

Türk Telekom’un sürdürülebilirlik performansı uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir görüyor. Şirket, Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda 2025 yılında da en yüksek seviye olan “A” notunu korudu.

Ayrıca Su Güvenliği Programı’ndaki ilk raporlamasında “A-” notu alan Türk Telekom, hem iklim değişikliği hem de su yönetimi alanlarında küresel liderler arasında yer almayı sürdürdü.