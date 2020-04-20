Türk Telekom’dan SIM kartları eve teslim ediyor
Türk Telekom, Covid19’a karşı önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için yeni abonelerinin SIM kartlarını evlerine ulaştırıyor.
Türk Telekom, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı devreye aldı.
Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan internet sitesi veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Türk Telekom yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.