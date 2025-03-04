Türk Telekom'dan strajik işbirliği! Bakan Uraloğlu: Yerli ürünlerle güçlü bir 5G sistemi kuracağız

Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında düzenlediği imza töreninde, iştiraki Argela, yerli şirketler Etiya ve i2i Systems ile 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik ortak çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji birikimi ve öncü çalışmalarıyla 5G'de yerli ekosistemin gelişmesini destekleyen Türk Telekom, bu alanda milli çözümler sunmak için stratejik işbirliklerine imza atmayı sürdürüyor.

Türk Telekom, 5G'ye yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için iştiraki Argela, yerli şirketler Etiya ve i2i Systems ile GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı.

İmza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Argela Genel Müdürü İsmail Emanet, Etiya CEO'su Aslan Doğan ve i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Telekom'un öncülüğünde Argela firmamızla beraber Etiya ve i2i firmalarımızın 5G özellikle geçiş sürecinde özellikle yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, bunların Türkiye'de üretilmesi noktasında bir anlaşma yaptılar. Başta Türk Telekom olmak üzere bütün firmalarımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki sene 5G'nin sinyalini almış olacağız. Testlere geçtik. Türk Telekom bu anlamda da kapsama alanını genişletmeye başladı. İnşallah yerli ürünlerin çok çok daha kullanıldığı bir 5G sistemini ülkemizde tesis etmiş olacağız. Ben başarılarınızın devamını diliyorum ve sizleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek, yerli ve milli üretimi desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

5G'de yerlilik oranını artırmak adına durmaksızın çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Önal, "Dünya devlerinin yer aldığı ve mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı olan bu arenada, tüm endüstrilerde dijital dönüşümü hızlandıracak 5G teknolojisi konusunda milli bir ekosistemin oluşmasına sunduğumuz katkıdan dolayı büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.