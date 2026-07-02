Türk Telekom’dan sürdürülebilirlik atağı! Entegre Faaliyet Raporu’nda yeşil dönüşüm ve dijital büyüme öne çıktı

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Türk Telekom, 2025 yılına ilişkin Entegre Faaliyet Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Şirketin finansal ve operasyonel performansının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki uzun vadeli hedeflerinin yer aldığı raporda, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile uyumlu Çifte Önemlilik Analizi, güneş enerjisi yatırımları ve yeşil finansman çalışmaları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Şahin: Dijitalleşmede olduğu gibi sürdürülebilirlikte de öncüyüz

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şirketin dijitalleşme alanındaki liderliğini çevresel, sosyal ve yönetişim politikalarına da taşıdığını belirtti. Şahin, sürdürülebilirlik odaklı yatırımların finansal büyüme ve operasyonel güçlenmeyle birlikte ilerlediğini ifade ederek, uzun vadeli yönetim vizyonunu şeffaf şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

ESRS uyumlu analiz ve 1,1 milyar dolarlık yeşil finansman

Rapora göre Türk Telekom, 2025 yılında sürdürülebilirlik önceliklerini güncelleyerek ESRS uyumlu Çifte Önemlilik Analizi gerçekleştirdi. Şirket ayrıca 2024 yılında gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond ihracının ardından, 2025 yılında 600 milyon dolarlık Yeşil Eurobond ihracıyla toplam yeşil finansman portföyünü 1,1 milyar ABD dolarına çıkardı.

Uluslararası sürdürülebilirlik notlarında üst sıralarda yer aldı

Türk Telekom, dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformlarından Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda "A", Su Güvenliği Programı'nda ise "A-" notunu alarak Global A Listesi'ndeki yerini korudu. Şirket ayrıca Sustainable Fitch değerlendirmesinde notunu bir önceki yıla göre iyileştirerek küresel sıralamada üst yüzdelik dilimde yer aldığını açıkladı.

GES yatırımlarıyla yenilenebilir enerji hedefi büyüyor

Türk Telekom, enerji ihtiyacının önemli bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine yatırımlarını sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, bu yatırımlarla emisyon azaltım hedeflerine ulaşmayı ve daha yeşil, sürdürülebilir bir dijital gelecek oluşturmayı amaçladığını belirtti.