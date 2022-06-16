Türk Telekom’dan yeni e-cüzdan uygulaması

Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulamasını hizmete aldı. Türkiye'deki 12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatör ayrımı olmaksızın yararlanabileceği Pokus, temassız ön ödemeli kart ve sanal kart gibi çözümleri bir arada sunuyor.

Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş gibi özelliklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Mastercard üye iş yerlerinden mağaza içi ve çevrim içi alışveriş imkanı da sağlıyor.

Pokus, restorandan markete, e-ticaretten fatura ödemelerine, uygulamadan oyun platformlarının dijital aboneliklerine kadar pek çok farklı alanda avantaj sağlıyor. Pokus’un harca-bölüş özelliği, uygulama üzerinden hesabın bölüşülerek ödenmesine olanak tanıyor. Aylık ödeme aidatı bulunmayan Pokus, kullanıcılarına e-ticaret alışverişlerinden markete, oyundan dijital platformlara kadar birçok alanda anlaşmalı markalarla indirim kampanyaları sunarken, GB kazanma fırsatı da sağlıyor. Pokus sayesinde kullanıcılar banka kartı, kredi kartı, bankadan transfer ile, ATM'den ise Pokus Kart ile veya Türk Telekom mağazalarından Pokus hesaplarına para yükleyebiliyorlar.

Kullanıcılar, aynı zamanda Pokus Kartları ile dünyanın her yerinde nakit taşımadan hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak temassız alışveriş gerçekleştirebilecek. Sanal kart oluşturarak yurt içi ya da yurt dışı çevrim içi alışverişlerini ve dijital aboneliklerini yapabiliyorlar. Anlaşmalı kurumlara ait elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon ve televizyon hizmeti faturaları Pokus ile ödenebiliyor.

“Fintek yatırımlarımızla teknolojiyi faydaya dönüştürüyoruz"

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Türk Telekom olarak teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydaya dönüştüren yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda fintek alanındaki yatırımlarımıza da hız vererek grup şirketimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Şimdi ise grup şirketimiz TT Ödeme'nin yeni hizmeti Pokus e-cüzdan ile bir mobil ödeme uygulamasından beklenecek her seçeneği kullanıcılara sunuyoruz. Tüm iş kollarımızda olduğu gibi fintek alanında da öncü olmaya kararlıyız." diye konuştu.