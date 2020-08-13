Türk Telekom'un gelirleri 2. çeyrekte yıllık yüzde 21 arttı

13 Ağustos 2020

Türk Telekom'un ikinci çeyrekte konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 21,0 artarken, FAVÖK yıllık bazda yüzde 20,7 artışla 3,2 milyar liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise yüzde 46,4 oldu. Net kar yıllık bazda yüzde 125 artarak 980 milyon liraya yükseldi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şirketin ikinci çeyrek performansı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir çeyrekte Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, etkin karar alma mekanizmalarımız ve yetkin saha ekibimiz sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanında büyüyen talebi, artan ihtiyaçlar hızında sorunsuz bir şekilde karşılamayı başardık. 34 bin çalışanımızla ivedilikle hayata geçirmiş olduğumuz uzaktan çalışma modeline tüm iş kollarımızı adapte ederek, bu zorlu süreci kusursuz bir biçimde yönettik. Dijital platformumuz “Online İşlemler” ve çok yönlü ihtiyaçları karşılayan sayısız dijital uygulamamız ile hayatı eve sığdırdık. Covid-19'un tüm dünyada nasıl ilerleyeceği ve dünya ekonomileri üzerinde nasıl bir etki bırakacağı hala belirsizliğini koruyor. Bu belirsizliklere rağmen, 2020 yılının ilk yarısındaki güçlü performansımız ve bilançomuz, sağlam temeller üzerinde durarak ileriye güvenle bakmamıza olanak sağlıyor. Bu bağlamda, stratejilerimizi uygulamaya devam ederken, 2020 öngörülerimizi koruyoruz. 3 yıl aradan sonra 602 milyon TL temettü dağıtarak, hissedarlarımız için değer yaratma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Bu zorlu dönemde, Türkiye’nin her köşesinde kesintisiz hizmet sunmak için gösterdikleri çaba ve özverilerinden ötürü Türk Telekom çalışanlarıyla gurur duyuyorum."