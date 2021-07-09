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Türk trafo üreticisi Esitaş, İspanyollara satıldı

Arteche, Türk trafo üreticisi Esitaş'ın tüm hisselerini satın aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Düşük-orta gerilim trafo üreticisi Esitaş, tüm hisselerini İspanyol Arteche’ye sattı.

Satın alma işleminde danışmanlık hizmeti sunan Ventura Partners'in açıklamasında, bu devir işleminin Türk trafo sektöründeki ilk şirket M&A olduğu belirtildi, satışın finansal detaylarına dair ise bir bilgi verilmedi.

Açıklamaya göre, Arteche dünyanın en büyük üç trafo üreticisi arasında yer alırken, 150 ülkede 2 binden fazla çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

1984 yılında İstanbul’da kurulan ve Türkiye ve Endonezya’da iki fabrikası bulunan Esitaş ise 40.5kV’ya kadar alçak ve orta gerilim ölçü transformatörleri üretimini yapıyor.