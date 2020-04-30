Türk Traktör 65 yaş üstü çiftçiye ücretsiz hizmet veriyor

30 Nisan 2020

Yasemin SALİH

Türk Traktör, koronavirüs nedeniyle tarımsal üretimin aksamaması için çiftçiler için geliştirdiği dijital çözümleri ücretsiz sunmaya başladı. İyi Bir Dünya programına konuk olan Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner, koronavirüsün dünyayı etkilemeye başladığı ilk günlerde henüz Türkiye’ye gelmemişken şirket içinde bir “pandemi ekibi” kurduklarını ve çok ayaklı tedbirler üzerinde yol haritası belirlediklerini ifade ederek, “Tarım ve gıdanın önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Biz de bu sürecin aksamadan yürümesi için çalışan, saha ekibi ve çiftçileri içeren tedbirlerimizi belirledik” diye konuştu.

Servis çiftçinin ayağına gitti

Çiftçilerde 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı başlayınca hızlı aksiyon alarak ücretsiz mobil programını devreye aldıklarını anlatan Özüner, bu kapsamda traktörü arızalanan çiftçilerin dijital program üzerinden sahadaki servis yetkililerine ulaştıklarını ve araçlarının bakım-tamir sorunlarını dışarı çıkmadan çözme şansı bulduklarını ifade etti.

Türk Traktör olarak uzun yıllardır devrede olan dijital tarım aplikasyonunu sadece müşterilerine değil, tüm çiftçilerin ücretsiz kullanımına açık hale getirdiklerini söyleyen Özüner, şu bilgileri verdi: “Bu aplikasyon sayesinde arazinin yağmur, tohum, toprak durumunu uydudan takip etmek mümkün. Evde güvenli kalarak bu önemli işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan aplikasyon, nisan ayı itibarıyla 1250 çiftçi tarafından ücretiz olarak indirildi. Bu sayede çiftçiler arazilerini bir yıl boyunca evden çıkmadan izleyebilecekler.”

Koronavirüs tarımda dijitalleşmeyi hızlandıracak

Türkiye’de çiftçilerin teknolojik yenilikleri takip etmek, dijital çözümleri uygulamak konusunda meraklı ve yetenekli olduklarının altını çizen Aykut Özüner’e göre koronavirüs, tarımda dijitalleşmeyi hızlandıracak.

Bu sürece katkı sağlamak üzere, bugüne kadar müşterileri için işin uzmanları tarafından hazırlanan eğitim videolarını bütün çiftçilere açık hale getirdiklerini anlatan Özüner, buradan traktör bakımı, ilaçlama, ekipmanların ne zaman kullanılması gerektiği gibi bilgilerin isteyen herkese açık hale getirildiğini ifade etti.

25 hastaneye 200 entübe kabini üretildi

Türk Traktör’ün koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık ekipmanları üretimine de önemli katkısı oldu. Şirket, bir yandan üretime ara verdiği üç haftalık süre boyunca daha hijyen bir çalışma ortamı için fabrika içerisinde yeni yatırımlar yaparken, bir yandan da üretim atölyelerinde yoğun bakımdaki hastalar için entübe kabinleri üretti. Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Ankara ve Adapazarı’ndaki fabrikalarda üretilen 200’ün üzerinde kabinin çevre illerdeki 25 hastaneye gönderildiğini belirtti. Özüner, “Bunların dışında hastane yatakları ürettik. Bir hastanemiz doğumhane için özel bir yatak talep etti, onu geliştirdik ve gönderdik. Bu üretimleri halen sürdürüyoruz. Bu süreçte toplumsal faydaya odaklandık” diye konuştu.

2020’de tarımda büyüme öngörüyoruz

Traktör başta olmak üzere tarım ekipmanları sektörünün 2018’den sonra bir düşüş trendine girdiğini, yıllık 70 bin adetlik satışlardan geçen yıl 26 binlere kadar düşüş olduğunu söyleyen Aykut Özüner, bu yıl toparlanma yaşanmasını beklediklerini anlattı. Özüner, “2019’un son üç-dört ayında bir toparlanma başlamıştı. Bu toparlanma 2020’nin ilk üç ayında devam etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı. Biz tarım sektörünün büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda içinde blunduğumuz aylar üretim ve talep açısından zor aylar. Gıda sektörünün önemi ve talep arttı. Bu geçici süre özellikle tedarikteki azalmalar geçtikten sonra ilk çeyrekte olduğu gibi bir büyüme öngörüyoruz. Bu sene yağışlar özellikle martta artmaya başladı. İyi bir yıl olacak” dedi.