Türk Traktör, iç piyasa satış beklentisini yükseltti

27 Ekim 2020

Türk Traktör, pazarın beklentilerden hızlı toparlanması nedeniyle 2020 yılı Türkiye traktör pazarı beklentisini 46 bin-49 bin adet (önceki 41 bin-46 bin adet) aralığına, buna paralel olarak da iç piyasa toptan traktör satış beklentisini 22 bin-23 bin 500 adet (önceki 19 bin-21 bin 500 adet) aralığına yükseltti.

Türk Traktör'ün sunumuna göre, ihraç pazarlarından görülen toparlanma sonrasında 2020 yılı ihraç traktör satış beklentisi alt limiti ise 11 bin 500 adede (önceki 11 bin adet) yükseltildi. Ayrıca yenileme ve modernizasyon yatırım planları gözden geçirildi ve sene sonu yatırım harcaması beklentisi yukarı yönlü revize edildi.