Türk Traktör'den üretime bakım arası

Türk Traktör, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 9 Ağustos - 21 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Ankara ve Erenler fabrikalarında 12 işgünü üretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde çalışanların yıllık izinlerini kullanacağı ve fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.

Fabrikalardaki üretimin ise 23 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi.