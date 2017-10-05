Türk Traktör'ün ihracatı yüzde 62 arttı

05 Ekim 2017

Türk Traktör, yurtiçi satışların eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5, ihracatın ise yüzde 62,5 artış gösterdiğini bildirdi.

Türk Traktör'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel satışlar 3 bin adet, yurt dışı satışlar bin 6 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında yerel satışlar 2 bin 430 adet, yurt dışı satışlar 619 adet olarak gerçekleşmişti.

Yılın ilk 9 ayında ise yerel satışlar 26 bin 632, yurt dışı satışlar 9 bin 268 adete ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yerel satışlar 24 bin 285, yurt dışı satışlar 9 bin 460 adet seviyesindeydi.

Öte yandan eylülde üretim adedi 4 bin 446, ilk 9 ayda 35 bin 22 adet oldu.