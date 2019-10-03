Türk Traktör'ün satışları eylülde yüzde 37,7 arttı

03 Ekim 2019

Türk Traktör'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel satışlar bin adet, yurt dışı satışlar bin 901 adet olmak üzere toplam satışlar 2 bin 901 oldu.



Geçen yıl aynı ayda yerel satışlar 606 adet, yurt dışı satışlar bin 500 adet olmak üzere toplam satışlar 2 bin 106 adet seviyesindeydi.Aynı ayda üretim adedi 2 bin 559 adet oldu.



Yılın ilk 9 ayında yurt içi satışlar 6 bin 809, yurt dışı satışlar 11 bin 905, üretim ise 15 bin 695 adet olarak gerçekleşti.