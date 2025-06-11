Türk tüketici, mutfakta kaliteli ürünlere kesenin ağzını açıyor

Türkiye, mutfak­larında zaman geçirmeyi se­ven, yemek yapmaya düşkün ve kullandığı ekipmanların kalitesinden ödün vermeyen tüketicilerle dikkat çekiyor. 2024 yılının Kasım-Aralık ay­larında, Türkiye dahil 12 ülke­de gerçekleştirilen çalışmaya Türkiye’den 18 yaş üstü bin ki­şi katıldı.

Araştırma sonuçları, Türkiye’nin evde yemek pişir­me sıklığının en yüksek oldu­ğu ülkeler arasında yer aldığı­nı ortaya koyuyor. Türkiye’de tüketicilerin büyük çoğunluğu haftada beş saatten fazla mut­fakta zaman geçiriyor. Türki­ye, Brezilya ve İtalya'nın ar­dından, 17’den fazla tava-ten­cere çeşidine sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Üstelik mutfak­ta yalnızca işlevsellik değil, es­tetik ve kalite de önemli. Türk tüketicisinin yüzde 44’ü mut­fakta şık ve modern ürünleri tercih ettiğini belirtiyor.

Tencere-tavalara ilgi yoğun

Araştırma verilerine gö­re, Türk tüketicisi mutfak ekipmanları, tava, tencere ve elektrikli pişirme aletleri ko­nusunda oldukça donanımlı. Tüketicilerin satın alma ter­cihlerinde en belirleyici un­surların başında ürünlerin sağlamlığı, uzun ömürlülü­ğü ve güvenli kullanımı geli­yor. Premium ürünlerin daha iyi pişirdiğine inanan katılım­cı oranı yüzde 39 iken, yüzde 38’i istedikleri bir ürüne da­ha fazla harcama yapmaya gö­nüllü olduklarını ifade ediyor. Türkiye’de satın alınan ürün­lerde uzun ömürlülük, tence­re ihtiyaçlarında bir numaralı öncelik olarak belirtiliyor. Da­yanıklı kaplama, tava ve tence­relerde beklentinin en yüksek olduğu özellik.

İnovatif ürünlere ilgi daha çok

Araştırma sonuçlarına göre, seramik kaplamalı ürünlerin yükselişte olduğu görülüyor. Tüketiciler düdüklü tence­relere, daha yüksek para öde­me konusuna sıcak bakıyorlar. Tüketiciler büyük setlere daha fazla para ödemeye sıcak ba­kıyorlar. İnternetten mutfak ürünü satın alma oranı 2016’da yüzde 8 iken, 2024’te bu oran yüzde 36’ya yükseldi. Groupe SEB Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran, “Türkiye’deki tüketicilerin bir numaralı ih­tiyacı mutfak gereçlerinin sağ­lam ve uzun ömürlü olması. Bu noktada ürünlerimizdeki da­yanıklılık ve kalite vaadiyle bu ihtiyacı karşılıyoruz” dedi.