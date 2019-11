Türk tüketicileri, dünya devi Amazon’a çok şey öğretti

20 Kasım 2019

Selenay YAĞCI

Türkiye’de pazara Eylül 2018’de başlayan dünya e-ticaret devlerinden Amazon, Türkiye Genel Müdürü atanmasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Amazon’un Türkiye’deki 1 yılının paylaşıldığı toplantıda Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott,Türkiye’nin Amazon için çok önemli bir ülke olduğunu ve uzun vadeli planları bulunduğunu söyledi.

Her pazarda kendilerini yenilediklerini ifade eden Marriott, Türk tüketicilerinin kendilerine öğrettiklerine değinen Marriott, “Türk müşteriler için kurumsal faturalamaların çok önemli olduğunu pazara girince gördük. Bu İngiltere’de 15 yıldır sonra devreye alışmıştık. Bir de Türkiye’ye gelince öğrendik; güvenli ödeme yöntemi 3D Secure. Avrupa’da bu çok önemli değil. Türkiye’de çok kullanıldığını gördük. Bunu yakın zamanda Türkiye’de kullanıma sunacağız” diye konuştu.

Amazon’un tüm dünyadaki satışlarının yüzde 50’sinden fazlasının KOBİ üzerinden yapıldığını söyleyen Marriott, bu kapsamda Türk KOBİ’lerinin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sunduklarını belirterek, “Dünyaya Sat, servisimizle Türkiye’de üretip, Almanya’ya Oktoberfest kostümü satan Türk KOBİ bile oldu” dedi.

Amazon’un Alexa ve Echo,Prime ve Video gibi ürün ve hizmetlerinin Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda tarih vermeyen Marriott, “Yeni pazarlarda hemen büyümek yerine, müşteri deneyimi anlamak bizim için çok önemli” dedi.

"Beklenen Cuma'da %70'e varan indi̇ri̇mler yapacağız"

Black Friday’e Beklenen Cuma adını veren Amazon.com.tr bu yıl çok daha büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor. Marriott konuyla ilgili “Tüketicilerimiz için yılın bu zamanında tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 7 gün sürecek indirim kampanyası boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunacağız. Müşterilerimiz, oldukça geniş kapsamdaki çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla ulaşacak ve ihtiyaçları olan her şeyi şimdiden depolama fırsatı yakalayacak” dedi. Toplantıda verilen bilgiye göre, tüketicilere binlerce üründe fırsatlar sunacak Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım Salı saat 00:01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23:59’a kadar devam edecek. Kampanya boyunca her gün “Günün Fırsatları” tüketicilerle kampanya sayfasında uygun fiyatlarla buluşacak ve indirimler gün geçtikçe büyüyecek.

Vergi konusuna da değinen Marriott, “Türkiye’de sattığımız her şey Türkiye’de faturalanıyor. Faturalarımızın hepsi yasal varlığımız olan Amazon Türkiye ofisi üzerinden yapılıyor” dedi.