Türk üreticiler ‘B2GETA’ ile dünya pazarına açılacak

B2GETA CEO’su Erdem Gülhan, sosyal e-ticaret ve e-ihracat platformu B2GETA ile ilgili şu bilgileri verdi: “Günümüzde sosyal medya insanları birleştiren ve sosyalleşmelerine aracılık sağlayan bir platform haline geldi. Biz de bu gücü ticarete taşımak istedik.

Bu kapsamda yaklaşık 1 yıldır Ar-Ge ve İnovasyona yatırım yaparak, B2GETA’yı ortaya çıkardık. Alışıldık e-ticaret platformlarından farklı olarak tasarladığımız bu B2GETA, Türk şirketlerinin Avrupa pazarlarına ulaşmalarına imkân tanıyacak.

Bu sistemin içinde sosyal medya profilleri gibi şirket profilleri oluşturabileceksiniz. Sisteme şirket bilgileriniz ile girdikten sonra size ait profil üzerinden ticarete başlayabileceksiniz. İlk etapta tekstil, inşaat malzemeleri ve mobilya alanında ürün satışı yapılabilecek. İlerleyen dönemlerde bu yelpazeyi daha da geliştireceğiz.”

Devlet teşviği bulunuyor

Türk üreticilerinin komisyonsuz şekilde bu pazaryerinde ürün alıp satabileceklerini söyleyen Erdem Gülhan “Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Üstelik yaptığınız ticaretteki masraflarınızın yüzde 70’ini devlet teşviği nedeniyle geri alabileceksiniz.

Bizim yalnızca 10 Avro’luk bir üyelik ücretimiz olacak. Bunun dışında yine ürün başına 5 Avro gibi bir lojistik- depolama ve dağıtım maliyeti bulunacak. Özellikle KOBİ düzeyindeki küçük işletmelerin en büyük sorunu Avrupa pazarına ulaşamamak. İşte bu platform ile bunu çözeceğiz.

Türk üretici kapasitesi ne olursa olsun, ürettiği her ürünü B2GETA ile Avrupa pazarına satabilecek” dedi.

İlk hedef pazar Almanya

İlk hedefin Almanya pazarı olduğunu söyleyen Erdem Gülhan “Almanya e-ticaret konusunda çok hızlı büyüyen ve potansiyeli olan bir ülke. Özellikle mobilya, tekstil ve inşaat malzemesi ihtiyaçları bulunuyor.

Dolayısıyla Türk üreticiler için ciddi bir fırsat sunuyor. Sistem üzerinden Almanya’daki alıcı ile Türk satıcıyı birleştireceğiz ve güvenli şekilde ticaret yapmalarını saplayacağız. Türk üretici evrak ve işlem karmaşası nedeniyle zaman kaybetmeyecek. Çünkü B2GETA sistemi içinde her şey çok basit şekilde ilerliyor” dedi.

Türkiye’nin fiyat avantajı var

Mevcut ekonomik durum nedeniyle Türkiye’deki ürünlerin Avrupa pazarından çok daha uygun olduğunu söyleyen Erdem Gülhan “Bugün Almanya’da bir koltuk takımı 1.500 Avro iken, Türkiye’de aynı kalitede bir ürün 800 Avro civarında. Bu Avrupalı alıcıyı cezbediyor.

Dolaysıyla bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Türkiye’nin B2GETA özelliklerinde bir platforma ihtiyaç duyduğunu da söyleyen Erdem Gülhan “Bu bilindik bir e-ticaret platformu olmaması nedeniyle bürokratik engellere takılmadan ticaret yapmak mümkün.

Dünyada bunun örnekleri var. Artık insanlar sosyal medya üzerinden ticaret yapıyor. Bu sistemi Türkiye’de aktif ederek orta ve küçük ölçekteki üreticileri dünya pazarlarına açmayı planlıyoruz” dedi.