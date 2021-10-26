Türk ve Avusturyalı şirketler ortak olacak

Hüsniye GÜNGÖR - TR MONITOR

Avusturyalı şirketler üçüncü pazarlarda finansman ve iş birliği olanaklarını konuşmak üzere Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi inşaatçılarla bir araya geldi. İki ülkenin ihracat destek kuruluşları ve bankaların da katıldığı etkinliğe Avusturyalı şirketlerin ilgisi yüksek oldu.

Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek Avusturyalı şirketlerin üçüncü ülkelerdeki potansiyel projeler için Türk şirketleriyle çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi (Advantage Austria) ile Türkiye Müteahhitler Birliği’nin ortak etkinliğine katılımın beklenin üzerinde olduğuna dikkat çeken Karabaczek “Biz 10 Avusturyalı şirket beklerken 20 şirket katıldı. Bu ilgi, pandemi nedeniyle 1,5 yıldır bir araya gelemeyen şirketlerin Türk şirketleriyle buluşmaya can attığını gösteriyor. Avusturyalı firmalardan bazıları yıllardır Türkiye’de iş yapıyor ama yine de Türk müteahhitlerle görüşmeye geldiler” diye konuştu. ‘Avusturya ve Türk İnşaat Şirketleri İçin Üçüncü Pazarlarda Finansman ve İşbirliği Olanakları’ başlıklı toplantıda Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) ve Türk Eximbank yetkilileri de yer aldı. Finansman koşullarının paylaşıldığı panelin ardından katılım sağlayan 20 Avusturyalı şirket 16 TMB üyesi şirketle birebir görüşmelerde bulundu.

Şirketlerin finansman şartlarını Türk Eximbank ve OeKB yetkilileri ile görüşme fırsatı bulmaktan oldukça memnun olduklarına dikkat çeken Karabaczek “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz online toplantının ardından bazı Avusturyalı ve Türk firmalar arasında olası iş birlikleri hakkında görüşmeler başlamıştı. Bu etkinlik karşılıklı güvenin gelişmesi ve bu fikirlerin eyleme geçmesi için bir başlangıç olacak. Bu etkinliği her yıl tekrarlamak istiyoruz” dedi.

‘Batı Avrupa mesafesini koruyor’

Avrupa’nın tüm altyapısının yaşlandığına ve yenilenmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, “Şimdiye kadar Afrika ve Orta Doğu’yu konuşuyorduk, şimdi Avrupa’nın altyapısının yenilenmesinde rol alıp alamayacağımızı konuşmaya başladık. Bazı yasak veya siyasi engellerle önümüzü kapatmazlarsa Avrupa’da bir açılım yapmalıyız” dedi. Türk müteahhitlerin Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Kosova’da üstlendikleri projelerle Doğu Avrupa’ya girdiğini hatırlatan Eren “Ancak Batı Avrupa, şirketlerinin bizimle rekabet edemeyeceğinden ve işlerini ellerinden alacağımızdan endişe ettikleri için hâlâ bizden uzak duruyor. Günün sonunda projeleri daha ekonomik bir şekilde yapmak isterlerse bize kapıyı açacaklar” diye konuştu.

Ame International, Andritz, Aqua Power, Deltabloc, Machines- Plants, Global Hydro, Herz, Linsinger, Plasser & Theurer, Thales, Wabag, Voith, Vakifb ank International AG, Waagner Biro, Weitzer Parkett ve Zeman gibi Avustruyalı şirketlerin yer aldığı etkinlikte dünyanın önde gelen iskele kalıp üreticilerinden Avusturyalı Doka’yı Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay temsil etti. Şirketin Türkiye, Irak ve Türki cumhuriyetlerdeki faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Özatay Türkiye’deki kamu-özel iş birliği projelerinde önemli rol üstlendiklerine dikkat çekti.

Bankalar finans şartlarını anlattı

“Kırmızı listemizdeki ülkelerde devlet garantisi istiyoruz”

Erwin Marchhart - OeKB İhracat Hizmetleri Kıdemli Direktörü: 10, 14 ve 18 yıllık geri ödeme koşullarına ek olarak inşaat süresini de ekliyoruz. Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuzey Kore, Mali, Filistin, Somali, Güney Sudan, Sudan, Venezuela ve Zimbabwe yalnızca üçüncü ülke garantileri olduğu durumunda çalıştığımız kırmızı listemizdeki ülkeler. Türk Eximbank ile yaptığımız anlaşma riskleri paylaşma açısından önemli. Bu ülkelerde maliye bakanlıklarından devlet garantisi de talep ediyoruz. Ayrıca çevresel ve sosyal açıdan güvenli olmayan projeleri desteklemiyoruz.

“Projenin erken evresinde bankaların dahil edilmesi önemli”

Michael Tancsits - RBI Raiff eisenbank International, Küresel İhracat Finansman Uzmanı: İhracat kredi kuruluşları bizim gibi özel sektör bankaları için işlemleri daha güvenilir hale getiriyor. Orta ve Doğu Avrupa’yı ana pazarımız olarak görüyoruz ancak küresel bir yaklaşımımız olduğu için Afrika gibi zorlu pazarlarda da finansman sağlıyoruz. Bankaların erken evrelerinde projelere dahil edilmesi şirketler için fayda sağlayacaktır. Büyük projelerde bankalarla iş birliği yapıyoruz. Büyük altyapı projelerinde, borçlanan kim, proje nerede gerçekleştiriliyor ve çevresel-sosyalyönetişim dostu mu gibi soruların yanıtları bizler için önemli.

“Kumarhane yapmak için başvuran Afrika ülkesi oldu”

Sylvia Sedlacek - KfW-IPEX Mobilite ve Taşımacılık Direktörü: Afrika’daki kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri yeni bir gelişme ve KÖİ olarak kabul edilebilecek çok az proje var. Ancak projeye bir ihracat kredi kuruluşu dahil olduğunda tarafımızca reddedilmeyecektir. Projenin türü, ülke için gerekli olup olmadığı, ülkeye yönelik IMF kaynaklı bir kısıtlama olup olmadığı gibi kriterlere bakıyoruz. Bir Afrika ülkesi kumarhane yapmak için başvurmuştu mesela. Proje çevresel ve sosyal olarak güvenli değilse, onu desteklemiyoruz. Kömür ve nükleer enerji gibi projeleri de desteklemiyoruz.

“2005’ten beri Afrika pazarındayız”

Zehra Türköz Sayar – Türk Eximbank Küresel Kredi ve İlişkiler Direktörü: 2005 yılında Sudan’da bir köprü projesi ile Afrika’daki projeleri desteklemeye başladık. Özellikle hedefl ediğimiz bir bölge yok ancak özellikle altyapı projelerine olan talebin yüksek olduğu Sahra Altı Afrika bölgesinde yüksek talep ve ihtiyaç söz konusu. Geleneksel pazarlarımız Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ve bugüne kadar enerji, ulaşım, bölgesel bağlantı, demiryolu ve portal sanitasyon projelerini destekledik.