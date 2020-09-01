Türk yatırımcı TikTok'a talip oldu

01 Eylül 2020

Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu Londra merkezli alternatif yatırım platformu Centricus'un Microsoft’un WalMart ile birlikte ve Oracle’ın da satın almak istediği TikTok’un ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'daki operasyonlarına talip olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Centricus, teklifi ABD merkezli bir diğer video ve müzik tabanlı sosyal medya uygulaması Triller ile ortaklaşa sundu. Teklif, toplam 20 milyar dolarlık teklif, 10 milyar dolar nakit ve 10 milyar dolarlık kar ortaklığı içeren bir paket olarak iletildi.

100 milyar dolar ile Vision Fund'un kuruculuğunu yaptı

Açıklamaya göre, Dalınç Arıburnu'nun kurduğu Centricus’un aralarında Katar Kraliyet Ailesi ve Japon Softbank’ın da olduğu küresel yatırımcıları bulunuyor. Centricus, Global Yatırım Holding’te yüzde 31,2’lik hisse ile stratejik yatırımcı olurken, Arıburnu da yönetim kurulunda yer alıyor.

Bankers Trust, Deutsche Bank ve Goldman Sachs’ta yatırım yöneticiliği pozisyonlarında çalışan Dalınç Arıburnu, 2016’da Centricus’u kurdu. Arıburnu, Ekim 2016’da Softbank adına finans tarihinde tek seferde toplanan en büyük kaynak 100 milyar dolar ile Vision Fund’un kuruculuğunu yaptı.