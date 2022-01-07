Türk yatırımcılar, finans oyunu platformlarıyla küresel lige hazırlanıyor

Küresel piyasalarda işlem gören dev teknoloji şirketleri, 2021 yatırımlarına damga vurdu. Türk yatırımcılar da finans oyunu platformlarında edindikleri tecrübeyle küresel piyasalarda tüm finansal güçleriyle yatırım yapma fırsatı buldu. Dünya devi teknoloji şirketlerinin yüzde 70’i bulan değer artışları, Türk yatırımcıları küresel yatırım ligine taşıdı.

Dünyanın en büyük markaları 2021’de küresel piyasalarda değerini artırırken, yatırımların da yıldızı oldu. Apple ve Microsoft 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşırken, Tesla ve Facebook’un ana şirketi Meta da ilk kez 1 trilyon dolarlık dönüm noktasını gördü. Factset’in verilerine göre, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla ve Facebook, 23 Aralık 2021 itibarıyla piyasa değerine toplam 2,9 trilyon dolar daha ekledi. Aynı dönemde dünyanın en büyük global oyuncularından Apple yüzde 30, Microsoft yüzde 50, Alphabet yüzde 67, Amazon yüzde 6, Tesla yüzde 58, Meta yüzde 20 değer kazandı.

Dünya devlerine yatırım yapmadan önce finansal okuryazarlık

Türk yatırımcıların finansal oyun platformlarında edindikleri deneyimle küresel piyasalarla ilk sıraları paylaşan global şirketlerden hisse alma yarışına girdiğini belirten Finans Teknolojileri İnovasyon Merkezi Finlab'in desteğiyle geliştirilen Spot212 CEO'su Mehmet Kavi, “Brand Finance'in son raporuna göre, geçen yıl Apple, 2016'dan bu yana ilk kez Amazon ve Google'ı geride bırakarak dünyanın en değerli markası unvanını kazandı. Wall Street'te 2022’nin ilk işlem haftasında 182,86 dolar seviyesine kadar yükselerek, piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu. Pandeminin etkisiyle dünya devi teknoloji şirketlerinde yüzde 70’e uzanan değer artışları, yatırımcıları cezbediyor. Yatırımcılar finansal oyun platformlarında finansal okuryazarlığa terfi ederek küresel piyasalardaki fırsatlardan yararlanma avantajı elde etti.” dedi.

"Yatırımcılar küresel piyasalarda işlem yapma yeteneği kazanıyor"

Küresel piyasalarda işlem yapmanın tüm yatırımlarda olduğu gibi riskler barındırdığını belirten Mehmet Kavi, “Finansal oyun platformumuz Spot212 ile yatırımcıların küresel piyasalarda işlem yapmadan önce deneyim elde etmelerini sağlayan çok sayıda özelliği bir araya getiriyoruz. Yatırım ekosistemiyle yeni tanışanlara kılavuzluk ettiğimiz platformda, yatırımcılara risk almadan kolaylıkla işlem yapma olanağı sunuyoruz. Platformumuzda ısınma turları atarak kendilerini geliştiren yatırımcılar, küresel piyasadaki fırsatları değerlendirerek birikimlerini geleceğe taşıyabiliyor. Yatırımcılar, kullanıcı dostu arayüzümüz ve işlem yapmayı kolaylaştıran dinamiklerimizle küresel piyasalarda kolaylıkla işlem yapma yeteneği kazanıyor.” ifadelerini kullandı.

Kripto varlıklar yasal düzenlemeyi bekliyor

3 trilyon doları aşan küresel kripto para piyasasının da pandeminin itici gücüyle büyümesini sürdürdüğüne değinen Spot212 COO'su Rasim Cin ise, “Invictus Capital tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye, kripto para yatırımcılarının oranıyla, küresel piyasadan yüzde 4,8 pay alıyor. Bu oranla dünyada en çok kripto para yatırımcısına sahip 4. ülke konumunda bulunuyor. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemelerin yürürlüğe geçirilmesiyle yatırımcı oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Yüksek risk barındıran yatırımlara imza atmadan önce oyun platformlarında deneyim kazanan yatırımcılar, gerçek yatırımlarının ayaklarını daha fazla yere bastırabiliyor.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...