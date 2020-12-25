Türk yönetici Hakan Bulak'a "Yabancı Uzmanlar Dostluk Ödülü"

Çin’in Anhui Eyaleti’ne bağlı Hefei'nin yerel yönetimi, iki yılda bir şehrin gelişmesine katkıda bulunan global yöneticilere “Hefei Yabancı Uzmanlar Dostluk Ödülü” veriyor. Bu yıl söz konusu ödüllerden birini JAC Heavy Commercial Vehicles Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı B. Hakan Bulak aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ocak 2019’dan beri JAC ağır kamyon grubunda çalışan Bulak, iki yıllık süreçte araç teslim kalitesi, imalat iş akışlarının iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetine sunduğu katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Hefei yerel yönetimi, Türkiye ve diğer Asya ülkelerinden olmak üzere, elektronik, yapay zekâ, medikal teknik, tıp gibi sektörler ve üniversite profesörleri olmak üzere sadece yabancı uzmanları ödüllendiriyor. Bu yıl Bulak’la birlikte kentin kalkınmasına katkı sunan 10 yabancı uzman ödüllendirilirken 300 bin RMB (Renminbi) para ödülü de verildi. Hefei Dostluk Ödülü ilan edildiğinden bu yana şimdiye kadar 30 yabancı uzman bu ödüle layık görüldü.

Ödül, ‘Üstün Yetenekli Uzmanlar’ programı kapsamında veriliyor

Ödül töreninde konuşma gerçekleştiren JAC Heavy Commercial Vehicles Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı B. Hakan Bulak, Hefei yerel yönetiminin iki yılda bir, Çin’deki şirketlerin kalitesinin gelişimi ve yeni teknolojilerine katkı sunan yabancı uzmanları ödüllendirdiğini söyledi.

Ödülün 2016 yılından beri ‘Üstün Yetenekli Uzmanlar’ (High Talent Expert) programı kapsamında verildiğini belirten Bulak, şunları kaydetti: "Ocak 2019'dan Hefei'de yaşıyorum. Son iki yıldır bölgenin iyileştirilmesinden son derece etkilendim. Sizler, Çin’deki biz yabancı uzmanların bazı fikirlerini görebilirsiniz. Ancak önemli olan Çin'in karakterini ve geleneğini kaybetmemesidir. Her ülkenin toplumun kökleri ve uzun bir geçmişine ihtiyacı var. Siz de gurur duyabileceğiniz bir tarihe sahipsiniz. Modern düşünce ve modern fikirlerin iyi bir kombinasyonunu bulmalıyız, bunu yaparken de ülkenin gelenekleri korumalıyız. Bu fikir ve kültürleri birleştirmek faydalı bir yol olduğu gibi, Çin'e ve bu bölgeye başarı da getirecektir."

Kariyerine Mercedes-Benz’de başladı

İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Aachen Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Hakan Bulak, Kariyerine Mercedes-Benz Türk AŞ Otobüs Fabrikası'nda 1992 yılında başladı. 2002 yılında Daimler Otobüs Grubu Global Kalite Direktörü olarak ve 2011'den sonra ise Daimler'in Çin'deki kamyon ortaklığı olan FotonDaimler şirketi kuruluş yönetim kurulunda görev alan Bulak, Halen JAC Heavy Commercial Vehicles şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.